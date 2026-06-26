Μια αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία κρύβεται πίσω από τον θάνατο της 64χρονης Έιμι Στίντμαν, της 44χρονη κόρης της Σάρα Μάιερς και των τεσσάρων παιδιών της που βρέθηκαν νεκροί σε σπίτι στη Νέα Υόρκη, καθώς η αστυνομία κατέληξε ότι δράστης ήταν η 64χρονη η οποία δηλητηρίασε τον εαυτό της, την κόρη της και τα εγγόνια της επειδή ο πατέρας των παιδιών πήρε την επιμέλειά τους.

Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας την Πέμπτη, στο σπίτι βρέθηκαν ένα χειρόγραφο σημείωμα το οποίο «υποδηλώνει έντονα» ότι «εμπλέκεται» στους θανάτους της κόρης της και των τεσσάρων εγγονιών της: της 13χρονης Χάρπερ, του 11χρονου Χάντσον και των 10χρόνων δίδυμων, Γκάβιν και Γκρέισλιν.

H 64χρονη Έιμι Στίντμαν με τα τέσσερα εγγόνια της που δηλητηρίασε

Κατά την ίδια ανακοίνωση ένα από τα παιδιά έχει χτύπημα και από μαχαίρι ενώ τα υπόλοιπα τρία είχαν δηλητηριαστεί.

«Υπάρχουν στοιχεία που ανακτήθηκαν από το εσωτερικό του διαμερίσματος που υποδηλώνουν σκόπιμη δηλητηρίαση — συμπεριλαμβανομένων πολλών συνταγών και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για εμπλοκή οποιουδήποτε άλλου.

Πηγές δήλωσαν στο Channel 13 ότι στα παιδιά έγιναν ενέσεις με σύριγγες που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι της γιαγιάς τους.

Η 44χρονη Σάρα Μάιερς με τα τέσσερα παιδιά της που όλοι μαζί δηλητηριάστηκαν από την 64χρονη μητέρα και γιαγιά

Και οι πέντε που βρέθηκαν νεκροί ήταν «νεκροί για μεγάλο χρονικό διάστημα» και οι σοροί τους σε αποσύνθεση όταν το βράδυ της Τρίτης ένας γείτονας που δεν είχε δει για αρκετές ημέρες την 64χρονη κάλεσε την αστυνομία.

Αστυνομικές πηγές μετέφεραν ότι η Στέντμαν ήταν αγανακτισμένη με την απόφαση να δοθεί η επιμέλεια των παιδιών για δύο μήνες στον πατέρας τους, Μπράντι Χάρμον, απόφαση η οποία επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή την προσεχή Τετάρτη

Ο Χάρμον, ο οποίος δεν έχει δει τα παιδιά από το 2019, προετοιμαζόταν με ενθουσιασμό για την άφιξή τους στο σπίτι του στη Γιούτα μέχρι που οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του για να ανακοινώσουν τα οδυνηρά νέα την Τρίτη.

«Πέρασα από το “Θα δω τα παιδιά μου” στο “δεν θα ξαναδώ ποτέ τα παιδιά μου”», είπε ο ίδιος εκφράζοντας την οργή για την 64χρονη πρώην πεθερά του: «Ελπίζω να πάει στην κόλαση. Συμβαίνουν πράγματα, αλλά τίποτα σαν κι αυτό»

Ο Χάρμον κατηγόρησε, επίσης, την πρώην σύζυγό του ότι κρατούσε τα παιδιά μακριά του και ότι επέτρεπε μόνο περιστασιακά FaceTime.

protothema.gr