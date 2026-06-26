Η πρώτη ατομική έκθεση της εικαστικού Έλενας Αδάμου στην Ιταλία εγκαινιάστηκε στις 18 Ιουνίου στον ανεξάρτητο εκθεσιακό χώρο primopiano στο Μοντεσιλβάνο της Πεσκάρα, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη του δεύτερου ετήσιου προγράμματος της κυπριακής πολιτιστικής πλατφόρμας Magnus Tempus 360°.

Η έκθεση, με τίτλο «Iconographies (Tiny Resistance, Crevices and Other Creatures)», παρουσιάζεται έως τις 26 Ιουνίου και αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος YEAR II: Routes & Residues, μιας σειράς δράσεων που θα αναπτυχθούν στην Κύπρο, την Ιταλία και την ευρύτερη Μεσόγειο μέσα από εκθέσεις, καλλιτεχνικές φιλοξενίες, εκδόσεις και ερευνητικές συνεργασίες.

Την έκθεση επιμελήθηκαν η Μαρτίνα Μαρινι Μιστεριόζο και η Χαλιμέ Ελένη Οζντεμίρ ντι Λαρούσο, ενώ το επιμελητικό κείμενο υπογράφει η ιστορικός τέχνης Έρικα Ρομάνο.

Στην Πεσκάρα παρουσιάζονται κεντημένα υφάσματα, εγκαταστάσεις και έργα με φυσικές, βοτανικές βαφές, μέσα από τα οποία η Έλενα Αδάμου εξερευνά την απειλούμενη χλωρίδα της Κύπρου αλλά και τα ανθεκτικά φυτικά είδη που επιμένουν να αναπτύσσονται μέσα στις ρωγμές των αστικών τοπίων της Μεσογείου.

Μέσα από αργές χειροποίητες διαδικασίες και τη χρήση φυσικών υλικών, η καλλιτέχνις προσεγγίζει ζητήματα μνήμης, ευθραυστότητας, οικολογικής προσαρμογής και ανθεκτικότητας, δίνοντας έμφαση σε μορφές ζωής που συνήθως περνούν απαρατήρητες.

Η έκθεση αποτελεί συνέχεια της συμμετοχής της Αδάμου στο πρόγραμμα φιλοξενίας Ecoscapes, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στο πλαίσιο του Magnus Tempus 360°, και είναι παραγωγή της πλατφόρμας σε συνεργασία με το primopiano και το Producer 360°, με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου.

Το Magnus Tempus 360°, που ιδρύθηκε από την Κύπρια επιμελήτρια και παραγωγό Χαλιμέ Ελένη Οζντεμίρ ντι Λαρούσο, αποτελεί μια νέα πολιτιστική πλατφόρμα με έδρα την Κύπρο, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει τις καλλιτεχνικές ανταλλαγές ανάμεσα στην Κύπρο, την Ιταλία και τη Μεσόγειο μέσα από εκθέσεις, προγράμματα φιλοξενίας και διεθνείς συνεργασίες. Το φετινό πρόγραμμα Routes & Residues διερευνά τις διαδρομές ανθρώπων, ιδεών και υλικών στη Μεσόγειο, εξετάζοντας τα ίχνη που αφήνει η μετακίνηση στα τοπία, την πολιτιστική μνήμη και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Η Έλενα Αδάμου ζει και εργάζεται στη Λευκωσία. Σπούδασε Ζωγραφική στην Accademia di Belle Arti di Brera στο Μιλάνο, όπου ολοκλήρωσε επίσης μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στον Σχεδιασμό Κοστουμιών.

Η Έλενα Αδάμου. Φωτ. © Ελένη Μηνά.

Μέσα από το κέντημα, την επεξεργασία υφασμάτων, την εγκατάσταση και το βίντεο, η πρακτική της εξερευνά τον χρόνο, την ανθεκτικότητα, τη μνήμη, το αίσθημα του ανήκειν και τα γνώριμα περιβάλλοντα μέσα από αργές, λεπτομερείς και κοπιαστικές διαδικασίες.

Οι προηγούμενες εκθέσεις της συμπεριλαμβάνουν τις The Wardrobe στο Archive Artspace⋅ Fluid Persistence στο NiMAC, Λευκωσία⋅ the International Biennale Révélations – Περίπτερο Κυπριακής Υπηρεσίας Χειροτεχνίας στο Grand Palais, Παρίσι⋅ Feeling στο NPAK, Γερεβάν⋅ Miniartextil στο Pinacoteca di Como και ReA! Art Fair στο Fabbrica del Vapore, Μιλάνο.