Τις πολυδιάστατες ιστορίες πολιτισμικής εξέλιξης της Κύπρου και της νησιωτικής Ιταλίας σε μια διαδρομή επτά χιλιετιών μεσογειακής ιστορίας παρουσιάζει η έκθεση στη Ρώμη, που εγκαινιάστηκε το Σάββατο στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας.

Την έκθεση με τίτλο «Cyprus and Italy: Shared Cultural Identities at the Dawn of History», στο Castel Sant’ Angelo, επιμελείται η δρ Αναστασία Χριστοφιλοπούλου και τα εγκαίνια τέλεσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα, στην παρουσία αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ιταλικής Κυβέρνησης και του Ιταλικού Κοινοβουλίου.

Παρουσιάζει μέσα από 120 σπάνια αρχαιολογικά αντικείμενα τη διαχρονική κοινή κληρονομιά της Κύπρου, της Σικελίας και της Σαρδηνίας.

Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζει ένα εντυπωσιακό τάλαντο χαλκού σε σχήμα δοράς βοδιού από την περιοχή Serra Ilixi στη Σαρδηνία, φτιαγμένο από κυπριακό χαλκό, που διένυσε πάνω από δύο χιλιάδες χιλιόμετρα για να φθάσει από την Κύπρο στην Σαρδηνία και χρονολογείται περίπου στο 1500–1200 π.Χ. Το αντικείμενο αυτό αναδεικνύει την έκταση του εμπορίου και της τεχνολογικής ανταλλαγής της Εποχής του Χαλκού, υπογραμμίζοντας τη διασύνδεση των μεσογειακών κοινωνιών και ιδιαίτερα της Κύπρου με την Ιταλία.

Η διοργάνωση της έκθεσης και οι μακροχρόνιες ιταλικές αρχαιολογικές αποστολές στην Κύπρο, καταδεικνύουν την κοινή επιδίωξη Κύπρου και Ιταλίας για διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περαιτέρω αποτελεί άλλο ένα κοινό εγχείρημα για ενδυνάμωση των ήδη ισχυρών δεσμών Κύπρου – Ιταλίας, οι οποίες υπάρχουν διαχρονικά στους τομείς όπως της ασφάλειας, της άμυνας, της ενέργειας, της εμπορικής διασύνδεσης, του τουρισμού και των επενδύσεων.

Πέρα από την κοινή κληρονομιά, η έκθεση αντικατοπτρίζει τις βασικές αξίες της ΕΕ, και το πολιτιστικό όραμα της Κυπριακής Προεδρίας: να ενισχύσει τους δεσμούς της Ένωσης, χρησιμοποιώντας τον πολιτισμό ως βασικό εργαλείο πολιτικής συνοχής και αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι αποτελεί τη σημαντικότερη έκφραση της κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας και το νήμα που κρατά τα κράτη μέλη ενωμένα.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 και τη συνδιοργανώνουν η Κυπριακή Προεδρία, το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν, επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου, ο Υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας Αλεσάντρο Τζούλι, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιταλία Γιώργος Χριστοφίδης, ο Γενικός Διευθυντής Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλίας Μάσιμο Οσάνα και ο Δήμαρχος της Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

Διεύθυνση: Castel Sant’ Angelo, Lungotevere Castello 50, 00193, Ρώμη. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Κυριακή 9.00 π.μ. – 7.30 μ.μ.