Το Εκουαδόρ σημείωσε χθες (25/06) μία ιστορική νίκη στο Μουντιάλ 2026, καθώς επικράτησε με 2-1 της Γερμανίας, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων και κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μάλιστα, ο αντίκτυπος της νίκης αυτής ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του αθλητισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο 38χρονος Πρόεδρος της Δημοκρατίας της χώρας του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, προχώρησε σε μία απόφαση που εξέπληξε ολόκληρο το έθνος, κηρύσσοντας και επίσημα ότι αυτή η Παρασκευή (26/06) θα είναι εθνική εορτή για ολόκληρη τη χώρα.

Regla número 1 del mundial: alegrarte de los triunfos de las selecciones menos grandes pic.twitter.com/BnAE4i1z4V https://t.co/z3Dw7pReAY June 25, 2026

«Ευχαριστώ τους παίκτες και τον προπονητή που, παρά την κριτική, τις προσβολές και τις κακουχίες που υπέστησαν, κατάφεραν να ανακάμψουν και να φέρουν αυτή την τεράστια χαρά σε όλη τη χώρα. Αύριο είναι αργία!», τόνισε σε ανάρτησή του ο Νομπόα.

Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero.



¡Mañana, feriado!



Viva el Ecuador. June 25, 2026

Το Εκουαδόρ έγραψε ιστορία

Μια ιστορική πρόκριση που συνοδεύτηκε από πολλαπλά ρεκόρ, την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση και μια συνολική αγωνιστική υπέρβαση πανηγύρισε το Εκουαδόρ στο Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 2-1 της Γερμανίας με ανατροπή και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τους «32» ως τρίτο του 5ου ομίλου.

Η επιτυχία αυτή πήρε διαστάσεις εθνικού γεγονότος, με φιλάθλους και παίκτες να ξεσπούν σε δάκρυα χαράς, σε εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος του κατορθώματος.

Οι εικόνες μετά το τελευταίο σφύριγμα ήταν απολύτως χαρακτηριστικές του τι σήμαινε αυτή η πρόκριση για το Εκουαδόρ. Φίλαθλοι και παίκτες λύγισαν από συγκίνηση μετά το έπος απέναντι στη Γερμανία, με το έθνος να ξεσπά σε δάκρυα χαράς για την παρθενική πρόκριση στα νοκ άουτ.

ECUADOR slayed the Mighty Germany.



Read it again.



ECUADOR slayed the Mighty Germany.



Football, bloody hell.pic.twitter.com/EgrCcxr2vI June 26, 2026

Δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους οι Λατινοαμερικάνοι μετά τη νίκη, σε μια στιγμή που ξεπέρασε τα όρια ενός απλού ποδοσφαιρικού αποτελέσματος και μετατράπηκε σε συλλογική έκρηξη συναισθήματος.

Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν ασταμάτητα, με προσευχή, τραγούδι και χορό για την ιστορική πρόκριση.

Μια πρόκριση που αλλάζει την ιστορία της ομάδας

Η πρόκριση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχία σε επίπεδο ομίλων, αλλά ένα σημείο αναφοράς για ολόκληρο το ποδόσφαιρο της χώρας. Το Εκουαδόρ συνδύασε την πρώτη του νίκη στο τουρνουά με την επιστροφή του σε νοκ άουτ φάση, σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά απαιτητικό.

EL VIDEO MÁS ÉPICO DE ESTA PATRIA 🇪🇨 pic.twitter.com/zhbYUvGcsd — MrOFF (@MrOFFSIDER) June 25, 2026

Η ομάδα μπήκε στην τελευταία αγωνιστική με μόλις έναν βαθμό και χωρίς νίκη, γνωρίζοντας ότι μόνο το «τρίποντο» θα της έδινε συνέχεια στη διοργάνωση. Η ανταπόκριση στην πίεση αποδείχθηκε καθοριστική.

Τα ιστορικά ρεκόρ της διαδρομής

Τα ιστορικά ρεκόρ της διαδρομής Η επιτυχία συνοδεύεται από μια σειρά ιστορικών επιδόσεων που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία της πρόκρισης. Το Εκουαδόρ σημείωσε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση, πέτυχε το πρώτο του γκολ μετά από δύο αγωνιστικές χωρίς σκορ και προκρίθηκε με ανατροπή σε παιχνίδι απόλυτης πίεσης.

¡La alegría de un país entero! Así festejó la gente de Ecuador 🇪🇨 la histórica victoria sobre Alemania 🇩🇪, un resultado que mantuvo vivo el sueño mundialista. pic.twitter.com/q46BeSw3JQ — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 25, 2026

Παράλληλα, ο Ένερ Βαλένσια κατέγραψε νέο ρεκόρ συμμετοχών σε Παγκόσμιο Κύπελλο για το Εκουαδόρ, ξεπερνώντας τον Έντισον Μέντες και επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο σε αυτή την ιστορική πορεία.

protothema.gr