Τις δικές της θέσεις στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) υπέβαλε η Άννα Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, γύρω στο μεσημέρι, μέσω του δικηγόρου της Χρίστου Τριανταφυλλίδου, υπέβαλε γραπτώς παραστάσεις μετά την εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου να τη θέσει εκ νέου σε διαθεσιμότητα.

Η ΕΔΥ αφού πρώτα εξετάσει τα δεδομένα που έχει ενώπιόν της θα λάβει τις αποφάσεις της.

Θυμίζουμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίασή του το πρωί της Δευτέρας αποφάσισε όπως εισηγηθεί εκ νέου να τεθεί σε διαθεσιμότητα η κ. Αριστοτέλους.

Είχε προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο είχε ακυρώσει προηγούμενη απόφαση της ΕΔΥ με την οποία η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τις 5 Δεκεμβρίου 2025, μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής υπόθεσης που εκκρεμεί εναντίον της σε σχέση με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών.

Το Δικαστήριο στην ετυμηγορία του το Διοικητικό Δικαστήριο ανέφερε ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο αρμόδια Αρχή για να εισηγηθεί τη διαθεσιμότητα της αιτήτριας δεν ήταν το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά η Προεδρία της Δημοκρατίας. Επεξηγείτο στην απόφαση ότι η κ. Αριστοτέλους εξακολουθούσε να υπηρετεί στην Προεδρία όταν υποβλήθηκε η σχετική πρόταση προς την ΕΔΥ.

«Στις 28.11.2025 που υπεβλήθη η πρόταση από το Υπουργικό Συμβούλιο, η αιτήτρια εξακολουθούσε να υπηρετεί στην Προεδρία και δεν είχε ακόμα αναλάβει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή», σημειωνόταν χαρακτηριστικά στην απόφαση, στην οποία επισημαίνετο πως «αρμόδια αρχή, για να εισηγηθεί την διαθεσιμότητα της αιτήτριας, ήταν η Προεδρία της Δημοκρατίας και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο».