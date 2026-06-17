Αναμένουμε την εξέταση της ΕΔΥ και αναλόγως θα αξιολογηθούν τα δεδομένα από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφορικά με το θέμα της κας Άννας Αριστοτέλους.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, και ερωτηθείς τι θα πράξει το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το θέμα της κας Άννας Αριστοτέλους μετά και την ακύρωση της διαθεσιμότητας της από το Δικαστήριο και μετά την επιστολή της προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «εκ πρώτης όψεως, όσο έχουμε δει την ανακοίνωση οι λόγοι ακύρωσης είναι τυπικοί.

Αυτή τη στιγμή, η ΕΔΥ πρέπει να εξετάσει την απόφαση του Δικαστηρίου. Αναμένουμε την εξέταση από πλευράς της ΕΔΥ και αναλόγως θα αξιολογηθούν τα δεδομένα από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου».