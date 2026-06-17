Ενώπιον του Εθνικού Δικαστηρίου της Ισπανίας κατέθεσε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, αρνούμενος τις κατηγορίες ότι άσκησε επιρροή υπέρ της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra κατά τη διαδικασία κρατικής διάσωσής της.

Σύμφωνα με πηγές που ήταν παρούσες στην κατάθεσή του, ο πρώην ηγέτης των Σοσιαλιστών διαβεβαίωσε τον δικαστή ότι ουδέποτε επικοινώνησε με κρατικό αξιωματούχο ή άλλη αρμόδια αρχή προκειμένου να επηρεάσει την απόφαση για τη διάσωση της Plus Ultra.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας αρνήθηκε παράλληλα ότι έλαβε μίζες και αποστασιοποιήθηκε από το εταιρικό δίκτυο που, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, φέρεται να ελεγχόταν από τον φίλο του Χούλιο Μαρτίνεθ και να χρησιμοποιούνταν για τη διοχέτευση παράνομων πληρωμών.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης απολογίας του, ο Θαπατέρο υποστήριξε επίσης ότι τα χρήματα που κατέβαλαν εταιρείες οι οποίες συνδέονται με την υπόθεση προς την εταιρεία μάρκετινγκ των θυγατέρων του, Whathefav SL, αφορούσαν πραγματικές υπηρεσίες και όχι προμήθειες ή παράνομες αμοιβές.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση στην οποία υπερασπίζεται τη στάση του και δηλώνει βέβαιος για την αθωότητά του.

«Όταν γνωρίζεις ότι είσαι απολύτως αθώος, όπως συμβαίνει στη δική μου περίπτωση, και έχεις πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, το πιο οδυνηρό είναι να γνωρίζεις ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να απογοητευτούν εάν πιστέψουν όσα λέγονται για εσένα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Θαπατέρο δήλωσε ότι δεν είχε καμία επαφή με στελέχη της Plus Ultra, με εξαίρεση τον πρόεδρο της αεροπορικής εταιρείας Χούλιο Μαρτίνεθ Σολά, τον οποίο, όπως είπε, γνώρισε το 2024, δηλαδή τρία χρόνια μετά την έγκριση της κρατικής ενίσχυσης προς την εταιρεία.

Αιτήματα για περιοριστικά μέτρα

Μετά την κατάθεσή του πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή ακροαματική διαδικασία για την εξέταση ενδεχόμενων περιοριστικών μέτρων.

Η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, καθώς και δύο από τους πολιτικούς ενάγοντες, το Λαϊκό Κόμμα (PP) και οι Ciudadanos, ζήτησαν την αφαίρεση του διαβατηρίου του πρώην πρωθυπουργού και την υποχρεωτική παρουσία του ενώπιον των δικαστικών αρχών κάθε δεκαπέντε ημέρες.

Παράλληλα, ο δικηγόρος του PP, Αλμπέρτο Ντουράν, ο οποίος εκπροσωπεί συνολικά τις πολιτικές αγωγές στην υπόθεση, μετέφερε και αίτημα για την επιβολή προσωρινής κράτησης στον Θαπατέρο. Σύμφωνα με νομικές πηγές, το αίτημα αυτό υποστηρίζεται επίσης από άλλες οργανώσεις και φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία, μεταξύ των οποίων το Vox, η Hazte Oír και η Iustitia Europa.

protothema.gr