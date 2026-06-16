Τον πρώτο του «ήρωα» βρήκε εδώ και λίγες ώρες το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 0-0 της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ο λόγος για τον 40χρονο τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, ο οποίος με την εμφάνισή του, ειδικά στο α΄ ημίχρονο, ήταν καθοριστικός στην ιστορική ισοπαλία της ομάδας του στο Μουντιάλ.

Ο Ζοζέ Εβόρα Ντίας, όπως είναι το πραγματικό όνομά του, πήρε το παρατσούκλι Βοζίνια σε νεαρή ηλικία χάρη στους παππούδες και τις γιαγιάδες του οι οποίοι ήταν και αυτοί που τον μεγάλωσαν καθώς ο πατέρας του υπηρετούσε στον στρατό και η μητέρα του έπρεπε να εργάζεται πολλές ώρες.

Στους παππούδες και τις γιαγιάδες του και τη μητέρα του άλλωστε αφιέρωσε τη μεγάλη εμφάνισή του δηλώνοντας «κλαίω γιατί δυστυχώς οι παππούδες και οι γιαγιάδες μου δεν ζουν για να με δουν καθώς πέθαναν πριν από λίγα χρόνια. Ήταν τα πάντα για μένα, έδωσαν τα πάντα για μένα».

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