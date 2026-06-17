Δύο προτάσεις νόμου με στόχο την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και τη θωράκιση της αποτελεσματικής διερεύνησης υποθέσεων διαφθοράς, κατέθεσαν σήμερα στη Βουλή οι βουλευτές του Κινήματος ΑΛΜΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κινήματος, οι προτάσεις νόμου προβλέπουν την παραχώρηση στην Αρχή της εξουσίας διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, εξουσία την οποία σήμερα, με βάση τον Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο, διαθέτουν αποκλειστικά το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Γενικός Εισαγγελέας. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, η Αρχή κατά της Διαφθοράς προστίθεται ως τρίτος ανεξάρτητος θεσμός, με τη δυνατότητα να προχωρεί στον διορισμό ποινικών ανακριτών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την αποτελεσματική διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς.

Παράλληλα, οι βουλευτές του ΑΛΜΑ ζήτησαν από την Βουλή όπως οι δύο προτάσεις νόμου εξεταστούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, μετά την έκδοση του πορίσματος της Αρχής για το «Κράτος Μαφία».

Θεωρούμε, προστίθεται, «ότι εφόσον οι προτάσεις αυτές ψηφιστούν άμεσα, το πόρισμα της Αρχής θα μπορεί να τύχει χειρισμού στη βάση των προνοιών της νέας νομοθεσίας, νοουμένου ότι το πόρισμα δεν θα έχει στο μεταξύ διαβιβαστεί από την Αρχή στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος έχει σύγκρουση συμφέροντος καθότι διετέλεσε Υπουργός του σήμερα υπόπτου για διαφθορά κ. Ν. Αναστασιάδη». Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζουν, αποφεύγεται η έγερση ζητημάτων αναδρομικής εφαρμογής του νόμου και διασφαλίζεται ότι οι νέες πρόνοιες θα μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι «το αδιάβλητο της διαδικασίας δεν διασφαλίζεται ούτε με το χειρισμό της υπόθεσης από Εισαγγελείς υφιστάμενους του Γιώργου Σαββίδη, ούτε όμως και εάν η επιλογή και διορισμός των ποινικών ανακριτών γίνει από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πέραν του γεγονότος ότι και ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν επί μακρόν στενός συνεργάτης και Υπουργός υπό τον Νίκο Αναστασιάδη, ο Νίκος Αναστασιάδης εδώ και μήνες εμφανίζεται ως συντονιστής προσπάθειας επανεκλογής του Νίκου Χριστοδουλίδη το 2028 με τη στήριξη του ΔΗΣΥ».

Το Κίνημα ΑΛΜΑ, αναφέρει καταληκτικά ότι θα συνεχίσει να προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαφάνεια, την ανεξαρτησία και αξιοπιστία των θεσμών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς.