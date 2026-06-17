Όχι μόνο ανεξάρτητους ποινικούς πρέπει να διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέα, αλλά και ανεξάρτητο Κατήγορο για το πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ανέφερε ο δικηγόρος, Αχιλλέας Δημητριάδης κάνοντας λόγο σε σύγκρουση συμφέροντος για τους νυν Γενικό Εισαγγελέα και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα ως μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης επί θητείας του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη. Είπε επίσης ότι η ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς είναι «ξεδοντιασμένη» και θα πρέπει να της δώσουμε «δόντια».

Ο κ. Δημητριάδης είπε ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην επικεφαλής και τα μέλη της ομάδας έρευνας για την τιτάνια προσπάθεια που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια. Ανέφερε επίσης ότι η σύγκρουση συμφέροντος δεν αφορά μόνο τους επικεφαλής της ΝΥ αλλά και τους υφιστάμενούς τους στην Υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν αντικατοπτρίζει τα προσόντα ή την δυνατότητα των μελών της ΝΥ να κάνουν τη δουλειά τους. Ο κ. Δημητριάδης σημείωσε ότι η έκθεση του πορίσματος θα πάει στον Γενικό Εισαγγελέα ο οποίος θα μπορούσε για παράδειγμα – όπως είπε – να διορίσει την Αυστραλή Δικαστή και τους τρεις Κύπριούς οι οποίοι ετοίμασαν την έκθεση. «Μάλιστα θα ήταν και λογικό, δεδομένου ότι είναι γνώστες του αντικειμένου και ξέρουν τι να κάνουν».

Αν δεν το πράξει αυτό ο ΓΕ πρόσθεσε, θα μπορούσε να το κάνει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να διορίσει δηλαδή αυτό τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, σημειώνοντας ότι το Υπουργικό δεν μπορεί να διορίσει ανεξάρτητο Κατήγορο.

Ο Αχιλλέας Δημητριάδης αιτιολόγησε την ανάγκη διορισμού και ανεξάρτητου Κατήγορου λέγοντας ότι θα ήταν περίεργο να κάνουν την έρευνα ανεξάρτητοι ανακριτές και να δώσουν τα αποτελέσματά τους στο Γενικό Εισαγγελέα. «Πάλι θα υπάρχει το πρόβλημα. Άρα πρέπει από τώρα όχι μόνο να διορίσουν ανεξάρτητους ανακριτές, αλλά να διορίσουν και ανεξάρτητο Κατήγορο, ο οποίος θα κατευθύνει τις ανακρίσεις και θα συμβουλεύει, αφού στο τέλος της ημέρας είναι αυτός που θα παρουσιάσει την υπόθεση στο Δικαστήριο» είπε.

Κατά τον κ. Δημητριάδη, υπάρχει και μάθημα που πρέπει να αντληθεί από αυτή την έρευνα κι αυτό αφορά το ότι η ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς είναι «ξεδοντιασμένη» και θα πρέπει να της δώσουμε «δόντια». Η Βουλή, συνέχισε, πρέπει επιτέλους να νομοθετήσει ώστε α δώσουν στην Αρχή εξουσίες τέτοιες ώστε «να μην γίνεται η δουλειά δύο φορές, όπως έγινε τώρα. Μία φορά θα πρέπει να γίνεται η ανάκριση, μία φορά θα πρέπει να μπαίνουμε στα έξοδα και στο μισό χρόνο θα τελειώνουμε. Αλλά αυτό χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση».

Κι επειδή συνέχισε, όλο αυτό άπτεται των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα να προείσταται των ποινικών ανακρίσεων, να κάνει τον Κατήγορο και να είναι νομικός σύμβουλος του κράτους, έρχεται στην επιφάνεια ξανά ως επείγον πλέον θέμα η τροποποίηση του άρθρου 113 του Συντάγματος, για το οποίο – είπε- κατατέθηκαν 54 επιμέρους νομοσχέδια για να τροποποιήσουν νόμους, αλλά αυτή η Κυβέρνηση παρά την προεκλογική δέσμευση δεν κατέθεσε το νομοσχέδιο για να τροποποιηθεί το Σύνταγμα. Εξήγησε ότι το άρθρο 113 αφορά τις εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα και η τροποποίηση μπορεί να γίνει με απλή πλειοψηφία στη Βουλή.

Ο κ. Δημητριάδης έθεσε επίσης δύο ζητήματα, εάν σωστά έπραξε ο Προέδρος της Αρχής κατά της Διαφθοράς που δεν έδωσε στη δημοσιότητα ολόκληρο το πόρισμα κι αν σωστά έπραξε και δεν έδωσε τις πληροφορίες αυτές πριν από τις Βουλευτικές εκλογές. Όσον αφορά το πρώτο, είπε, ο Πρόεδρος της Αρχής εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα το δώσει στη δημοσιότητα και το θέμα τέλειωσε. Ο ίδιος ο κ. Δημητριάδης θεωρεί ότι θα έπρεπε να το δώσει στη δημοσιότητα. «Αλλά δεν είναι τραγικό αυτό. Πιο τραγικό θα είναι να μην βάλουμε ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές και Κατήγορο» πρόσθεσε.

Το δεύτερο ζήτημα, συνέχισε, εάν θα έπρεπε να δοθεί στη δημοσιότητα πριν τις Βουλευτικές, αφού ήταν έτοιμο, είναι θέμα «που αξίζει πολιτικής πλέον συζήτησης» διατυπώνοντας το ρητορικό και ακαδημαϊκό – όπως είπε – ερώτημα «εάν το είχε πράξει, θα επηρέαζε το αποτέλεσμα των Βουλευτικών;».

ΚΥΠΕ