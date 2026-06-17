Εν τη σοφία της, η ΕΕ αποφάσισε να εφαρμόσει από 1η Ιουλίου προσωρινό δασμό €3 ανά είδος εμπορεύματος, σε κάθε δέμα αξίας μέχρι €150 για προϊόντα από τρίτες χώρες που θα εισέρχονται στην Ευρώπη. Η αιτιολογία είναι πως επιδιώκει εξισορρόπηση του ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών και των κινεζικών -κατά βάση- εταιρειών.

Με λίγα λόγια, εάν αγοράσεις ένα τζιν αξίας 10 ευρώ, θα πληρώσεις πρόσθετο τέλος 3 ευρώ. Αν αγοράσεις ένα τζιν και μια φανέλα θα πληρώσεις πρόσθετα έξι ευρώ. Αν όμως αγοράσεις δύο τζιν, θα πληρώσεις μόνο 3 ευρώ επιπρόσθετα. Διότι, όπως προείπαμε, το τέλος θα καταβάλλεται ανά είδος εμπορεύματος. Ως εκ τούτου, αντί να αγοράσεις ένα τζιν των 10 ευρώ και να πληρώσεις τέλος 3 ευρώ, θα αγοράσεις τρία τζιν των 10 ευρώ και θα πληρώσεις πάλι τέλος 3 ευρώ. Διότι τζιν 10 ευρώ δεν βρίσκεις από ευρωπαϊκές εταιρείες.

Επομένως, ένα πιθανό σενάριο είναι να αυξηθούν οι πωλήσεις των κινεζικών εταιρειών και όχι να μειωθούν, όπως επιδιώκει η ΕΕ για να προστατεύσει τις δικές της επιχειρήσεις. Χώρια ότι κινεζικές εταιρείες έχουν υπό τον έλεγχό τους τα πλείστα ευρωπαϊκά λιμάνια, αλλά και αποθήκες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, οπότε κάποιο τρόπο θα βρουν να πωλούν τα προϊόντα τους ως ευρωπαϊκά. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή που κάνουν για χρόνια οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί οίκοι, οι οποίοι φτιάχνουν (π.χ. τσάντες) στην Κίνα με κόστος 2.000 ευρώ, τις φέρνουν στην ΕΕ, προσθέτουν το σήμα και το φερμουάρ, τις ονομάζουν ευρωπαϊκές και τις πωλούν 40.000 ευρώ.

Αγ.Αγ.