Ο πρίγκιπας Χάρι, νεότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, αναμένεται να ταξιδέψει τον επόμενο μήνα στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά του, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Telegraph.

Ο Χάρι, που μετακόμισε στις ΗΠΑ μαζί με την Αμερικανή σύζυγό του Μέγκαν το 2020, δεν έχει πάει τα παιδιά του -τον Άρτσι, 7 ετών, και τη Λίλιμπετ, 5 ετών- πίσω στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια αλλά η οικογένεια θα μεταβεί στη χώρα τον επόμενο μήνα για μια εκδήλωση προώθησης των Αγώνων Invictus, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα ληφθούν επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν είναι ακόμη γνωστό εάν ο πατέρας του, ο βασιλιάς Κάρολος, θα έχει χρόνο να συναντήσει τα παιδιά.

Ο Δούκας δεν έχει κρύψει το γεγονός ότι επιθυμεί απεγνωσμένα να φέρει πίσω στην πατρίδα του τον Άρτσι και την Λίλιμπετ, για να τους διδάξει περισσότερα για τη βρετανική κουλτούρα και να συναντήσει τους φίλους και την οικογένειά του.

Έχει πει σε φίλους στις ΗΠΑ ότι είναι «ενθουσιασμένος» που τα παιδιά του θα επανασυνδεθούν με τον παππού τους, τον οποίο δεν έχουν δει αυτοπροσώπως από την τελευταία φορά που βρίσκονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022 για τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της Ελισάβετ Β’.

«Ο Χάρι λέει ότι θα επιστρέψει πριν από το τέλος του έτους με τα παιδιά με την ρητή πρόθεση να επανενωθεί με τον πατέρα του. Ο τρόπος με τον οποίο το είπε φαίνεται να καθιστά σαφές ότι πιστεύει ότι αυτό συμβαίνει και θα ανοίξει το δρόμο για μια μακροπρόθεσμη ειρηνική σχέση μεταξύ τους», ανέφερε.

«Ήθελε τα παιδιά του να συναντήσουν τον παππού τους», πρόσθεσε.

Η τελική, μακροπρόθεσμη απόφαση ανήκει πλέον στη Βασιλική και VIP Εκτελεστική Επιτροπή την επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι υπεύθυνη για τέτοιες αποφάσεις.

cnn.gr