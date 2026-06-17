Σκηνές χάους κατέγραψαν κάμερες στην πόλη Χαέν της Ανδαλουσίας, όπου μια καταιγίδα μόλις 20 λεπτών μετέτρεψε τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια. Πεζοί παρασύρθηκαν από τα νερά, οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους και υπόγεια πάρκινγκ, ενώ καταγράφηκαν 50 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία μόλις ώρα.

Πλημμύρες στη νότια Ισπανία -Σοκάρουν τα βίντεο

Impresionantes imágenes de un parking del centro de Jaén con el agua hasta el techo…Y hasta un hombre arrastrado por la corriente, esperemos que esté bien

Fuente:@gemamlopezp @Stormyalert @Storm_Malaga @VOSTandalucia pic.twitter.com/qWcZF4M1Kx June 16, 2026

Οι δρόμοι της πόλης Χαέν, στην Ανδαλουσία, μετατράπηκαν μέσα σε λίγα λεπτά σε χειμάρρους, καθώς μια ξαφνική και ιδιαίτερα έντονη καταιγίδα χαλαζιού και καταρρακτώδους βροχής έπληξε την περιοχή.

Απελπισμένοι πεζοί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ οδηγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με πλημμυρισμένους δρόμους, ανάμεσα σε κάδους απορριμμάτων και οχήματα που έμοιαζαν να «επιπλέουν» στο νερό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό που δημοσίευσαν κάτοικοι, η καταιγίδα ξέσπασε αιφνιδιαστικά γύρω στις 8 το βράδυ τοπική ώρα, χθες. Βίντεο δείχνουν ανθρώπους να φωνάζουν για βοήθεια την ώρα που τα νερά τούς έριχναν στο έδαφος, εμποδίζοντάς τους να σηκωθούν.

🌊🚨 Siguen llegando imágenes impactantes de la fuerte tormenta que ha descargado esta tarde sobre Jaén capital.



Las intensas precipitaciones han provocado numerosas incidencias en distintos puntos de la ciudad, donde varias calles han quedado completamente anegadas,… pic.twitter.com/1ZNkURlioi June 16, 2026

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά, ένας άνδρας παρασύρεται από το ρεύμα.

Σε άλλο βίντεο, ένας άνδρας φαίνεται να επιπλέει στον δρόμο, περνώντας δίπλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο με τους υαλοκαθαριστήρες να λειτουργούν, σαν να βρισκόταν μέσα σε ποτάμι.

Ιδιαίτερα δραματικές εικόνες καταγράφηκαν και σε υπόγειο πάρκινγκ, όπου τα νερά της πλημμύρας εισέβαλαν με δύναμη, ανεβαίνοντας γρήγορα και εγκλωβίζοντας οχήματα. Η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια που πλακάκια πεζοδρομίων αποκολλήθηκαν, ενώ οι βεράντες καφέ και μπαρ που λίγες ώρες πριν ήταν γεμάτες κόσμο μετατράπηκαν σε επικίνδυνες ζώνες.

Καταιγίδα «αστραπή» χτύπησε στην Ανδαλουσία

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet είχε θέσει την περιοχή σε πορτοκαλί συναγερμό από το βράδυ της Τρίτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα, μεταδίδει η Daily Mail, επικαλούμενη ισπανικά ΜΜΕ.

Η καταιγίδα, αν και διήρκεσε μόλις περίπου 20 λεπτά, προκάλεσε εκτεταμένο χάος στη Χαέν και τις γύρω περιοχές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρέθηκαν αντιμέτωπες με δεκάδες κλήσεις, καθώς καταγράφηκαν περίπου 50 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα, ενώ το δίκτυο AMETSE κατέγραψε 32 χιλιοστά μέσα σε μόλις 15 λεπτά.

⚠️Nos llegan noticias preocupantes desde la provincia de Jaén donde una tormenta está descargando con intensidad en el entorno de la capital con cantidades que en algunas de las estaciones de la Red @MeteoSE superan ya los 50 mm pic.twitter.com/iU9JcqJ8l7 — AMETSE (@MeteoSE) June 16, 2026

Η ραγδαία εισροή νερού προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο αποχετευτικό σύστημα της πόλης, με αποτέλεσμα ορμητικά ρεύματα να ξεσπούν από υπόγειους αγωγούς και φρεάτια, επιδεινώνοντας την κατάσταση στους δρόμους. Οι Αρχές εξέδωσαν επείγουσες προειδοποιήσεις, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους εάν τα νερά υπερβαίνουν τους άξονες των τροχών.

Παράλληλα, κίτρινες προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές και καταιγίδες παραμένουν ενεργές σε ευρύτερες περιοχές της επαρχίας Χαέν και επεκτείνονται κατά μήκος της κοιλάδας του Γουαδαλκιβίρ, καλύπτοντας τμήματα της Κόρδοβα και της Σεβίλλης. Επιπλέον προειδοποιήσεις ισχύουν για τη Γρανάδα, αλλά και για τη Σαραγόσα στα βορειοανατολικά της χώρας.

Πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού

Πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού έχει εκδοθεί και σε βορειοδυτικές περιοχές, σε τμήματα της Γαλικίας καθώς και γύρω από την Πονφεράδα στο Λεόν, όπου οι καταιγίδες θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες. Πρόκειται για τις πρώτες μεγάλες καλοκαιρινές καταιγίδες του 2026 στην Ισπανία, σηματοδοτώντας μια περίοδο αυξημένης αστάθειας.

Heavy flooding due to extreme rainfall in Jaén, Andalusia, Spain 🇪🇸 (16.06.2026) pic.twitter.com/hvsmM5O3cr — Disaster News (@Top_Disaster) June 16, 2026

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι οι οδηγοί στη Χαέν και στις γύρω περιοχές πρέπει να παρακολουθούν στενά τις καιρικές εξελίξεις, καθώς παραμένει η πιθανότητα νέων τοπικών έντονων καταιγίδων. Παρά το εκτεταμένο χάος και τις σκηνές πανικού, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή σημαντικές δομικές καταστροφές.

17/06 11:12 AVISOS HOY | España: temperaturas máximas, tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/Znq3PE35BG — AEMET (@AEMET_Esp) June 17, 2026

iefimerida.gr