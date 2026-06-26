Η εκδήλωση KPMG SIL Investor Day έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, καθώς το πρωτοποριακό και ζωντανό event πραγματοποιήθηκε στον εμβληματικό χώρο 360 Nicosia. Μια γεμάτη αίθουσα από διακεκριμένους προσκεκλημένους, επενδυτές με προσανατολισμό στο μέλλον, καθώς και startups από τη δεύτερη cohort του KPMG SIL, συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν την καινοτομία, τις τολμηρές ιδέες και το μέλλον της επιχειρηματικότητας.

Έξι startups ανέβηκαν στη σκηνή και παρουσίασαν το όραμά τους, την πρόοδό τους και τις φιλοδοξίες τους, απευθύνοντας σε ιδιωτικούς φορείς, επενδυτές και εκπροσώπους του οικοσυστήματος καινοτομίας, με στόχο την ανάδειξη της επενδυτικής τους ετοιμότητας και των χρηματοδοτικών τους αναγκών.

Το SIL Accelerator είναι ένα κορυφαίο, investor-led πρόγραμμα με επίκεντρο το investor readiness, αφιερωμένο στη στήριξη startups με τους πόρους, τη καθοδήγηση (mentorship) και τα δίκτυα που χρειάζονται για να επιτύχουν μακροπρόθεσμη επιτυχία, ενισχύοντας ισχυρές συνδέσεις μεταξύ επιχειρηματιών, επενδυτών και ηγετών της βιομηχανίας.

Ο Χρίστος Β. Βασιλείου, CEO της KPMG Κύπρου, δήλωσε:

«Η καινοτομία δεν συμβαίνει απομονωμένα. Ευδοκιμεί σε οικοσυστήματα όπου το ταλέντο, η τεχνογνωσία, η συνεργασία και το κεφάλαιο συνυπάρχουν. Γι’ αυτό το Investor Day είναι τόσο σημαντικό. Δεν αφορά μόνο την προβολή υποσχόμενων εγχειρημάτων· αφορά τη δημιουργία των συνδέσεων και της εμπιστοσύνης που απαιτούνται για να μετατραπούν οι ιδέες σε βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο Παγκράτιος Βανέζης, Διοικητικός Σύμβουλος, Επικεφαλής Innovative Deal Advisory & του KPMG Startup Innovation Lab (SIL), πρόσθεσε:

«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να συμβάλουμε στον δεκαπλασιασμό του καινοτόμου dealflow της Κύπρου έως το 2030, ενισχύοντας τη θέση του νησιού ως δυναμικού κόμβου καινοτομίας, επενδύσεων και επιχειρηματικότητας. Στο KPMG SIL, αυτή η φιλοδοξία εδράζεται σε μια ευρύτερη δέσμευση για τη στήριξη ιδεών με τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να κλιμακωθούν και να δημιουργήσουν διαρκή αντίκτυπο. Μέσω του προγράμματος, εστιάζουμε στην ενίσχυση του investor readiness και στη σύνδεση φιλόδοξων startups με forward-looking επενδυτές που μπορούν να στηρίξουν το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής τους. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε να δημιουργούμε ουσιαστική αξία σε όλη την επιχειρηματική διαδρομή και να συμβάλλουμε στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ κεφαλαίου και καινοτομίας».

Το KPMG SIL Accelerator υποστηρίζεται από τις Ellinas Finance, Gravity Private Wealth, Invest Cyprus, National Bank of Greece (Cyprus) και IMH, οι οποίοι στέκονται δίπλα μας ως πολύτιμοι συνεργάτες και συνοδοιπόροι στην καινοτομία.

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