Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία DryDel Shipping πούλησε το ultramax bulker Dominator έναντι 38 εκατ. δολαρίων, σε συναλλαγή που, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, αποτελεί τιμή-ρεκόρ για πλοίο της συγκεκριμένης κατηγορίας και ηλικίας.

Σύμφωνα με ναυλομεσιτικές πηγές, αγοραστής του πλοίου, χωρητικότητας 63.700 dwt και κατασκευής 2021, είναι η επίσης ελληνική Astro Bulk. Η DryDel δεν επιβεβαίωσε την ταυτότητα του αγοραστή.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της DryDel Shipping, Κώστας Δελαπόρτας, δήλωσε ότι η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική ανανέωσης του στόλου της εταιρείας και δημιουργεί σημαντική υπεραξία για τον ισολογισμό της.

«Η τιμή που επιτεύχθηκε αντικατοπτρίζει τις πολύ ισχυρές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά, καθώς και την εξαιρετική κατάσταση του πλοίου και την υψηλή ποιότητα της ιαπωνικής ναυπήγησης», ανέφερε.

Το Dominator ναυπηγήθηκε στο Shin Kasado Dockyard της Imabari Shipbuilding στην Ιαπωνία και αναμένεται να περάσει την πρώτη ειδική επιθεώρησή του τον Ιούλιο.

Η πώληση είναι η έκτη αποεπένδυση ultramax της DryDel από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, με την εταιρεία να αξιοποιεί τις υψηλές αποτιμήσεις στη δευτερογενή αγορά πλοίων ξηρού φορτίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος παραμένει η διατήρηση στόλου χαμηλού μέσου όρου ηλικίας, με έμφαση σε νεότερα και αποδοτικότερα πλοία.

Η έντονη ζήτηση για μεταχειρισμένα ultramax αποδίδεται στη βελτίωση της κερδοφορίας του κλάδου. Ο αναλυτής της Maritime Strategies International, James Benali, ανέφερε ότι τα έσοδα της spot αγοράς αυξήθηκαν κατά περίπου 13% μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2026, ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Παράλληλα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων στα ναυπηγεία για νέες κατασκευές έως το 2029 οδηγεί περισσότερους επενδυτές προς την άμεσα διαθέσιμη χωρητικότητα. Η MSI εκτιμά ότι τα ναυπηγεία δίνουν προτεραιότητα σε παραγγελίες υψηλότερης αξίας, όπως τα δεξαμενόπλοια, περιορίζοντας τις νέες παραγγελίες ultramax.

Η αναλύτρια της Veson Nautical, Rebecca Galanopoulos, δήλωσε στην TradeWinds ότι η τιμή του Dominator αποτελεί την υψηλότερη που έχει καταγραφεί για ultramax ηλικίας πέντε ετών.

Σύμφωνα με την ίδια, η αξία ενός νεότευκτου ultramax 63.000 dwt εκτιμάται σήμερα στα 40,55 εκατ. δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι το πενταετές Dominator πωλήθηκε περίπου στο 94% της αξίας ενός νεότευκτου πλοίου, επίδοση που καταδεικνύει τη σημερινή δυναμική της αγοράς.

Η MSI σημειώνει ότι δύο ιαπωνικής κατασκευής ultramax, επίσης ηλικίας πέντε ετών, είχαν πωληθεί το 2025 έναντι περίπου 30,6 εκατ. και 34 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα. Η σύγκριση αναδεικνύει τη σημαντική άνοδο των αξιών στη δευτερογενή αγορά.

Η εταιρεία επισημαίνει ακόμη ότι οι αποτιμήσεις πενταετών ultramax έχουν αρχίσει να υπερβαίνουν ακόμη και τις αξίες νέων κατασκευών, με premium περίπου 4% έναντι των νεότευκτων. Πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο, καθώς σε περιόδους ισχυρής ναυλαγοράς είναι συνηθέστερο να διαπραγματεύονται ακριβότερα πλοία ηλικίας μικρότερης του ενός έτους και όχι πενταετή πλοία.

Capital.gr