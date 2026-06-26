Επιστολή από το υποτιθέμενο «Υπουργείο Εφαρμογών Κύπρου» έλαβε πολίτης στη Λεμεσό, σύμφωνα με καταγγελία που προβλήθηκε στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα».

Όπως αναφέρεται, η επιστολή εντοπίστηκε σε γραμματοκιβώτια και πρόκειται για υπόθεση απάτης. Συγκεκριμένα, ενημερώνει τους πολίτες ότι η επίλυση ζητημάτων της γειτονιάς θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «Rockup Messenger», η οποία προτείνεται να εγκατασταθεί μέσω σάρωσης QR Code.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, με τη σάρωση του κωδικού ο χρήστης φέρεται να οδηγείται σε σελίδα όπου καλείται να καταβάλει χρηματικό ποσό.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για απάτη και καλούνται οι πολίτες που ενδεχομένως λάβουν την εν λόγω επιστολή να ενημερώσουν άμεσα την Αστυνομία.