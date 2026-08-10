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Καταζητείται ο DAVIT GERLIANI, 54 ετών από τη Γεωργία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με δύο διερευνώμενες υποθέσεις, διαρρήξεων κατοικιών και κλοπών που διαπράχθηκαν στις 27/12/2024 και στις 18/12/2025, στην επαρχία Λεμεσού.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο τηλέφωνο 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.