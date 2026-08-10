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Ο Δήμος Πάφου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την προστασία και αναβάθμιση του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, προχωρεί για πρώτη φορά στην εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος πρόληψης, έγκαιρου εντοπισμού και αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.

Για τον σκοπό αυτό έχει υπογραφεί σύμβαση με εξειδικευμένο Ανάδοχο, ο οποίος για περίοδο τεσσάρων μηνών θα πραγματοποιεί καθημερινές θαλάσσιες περιπολίες στο παραλιακό μέτωπο των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας, με κατάλληλα επανδρωμένα σκάφη και εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι περιπολίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά, επτά ημέρες την εβδομάδα, σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες, τόσο στην περιοχή πλησίον των ζωνών λουομένων όσο και στην ανοικτή θάλασσα. Στόχος είναι η συνεχής επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής και ο έγκαιρος εντοπισμός οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στον εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση πετρελαιοειδών, στερεών αποβλήτων, ακαθαρσιών, λυμάτων και άλλων ρυπογόνων ουσιών. Σε περίπτωση περιστατικού, ο Ανάδοχος θα προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες περιορισμού και αποκατάστασης, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και μέσα συλλογής των αποβλήτων.

Παράλληλα, θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση και συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ για κάθε περιστατικό θα τηρείται σχετική καταγραφή και τεκμηρίωση, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική παρακολούθηση της κατάστασης.

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 50 χιλιάδες ευρώ με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και από τους Δήμους Πάφου και Ιεροκηπίας.

Με την εφαρμογή του προγράμματος, ο Δήμος Πάφου επιδιώκει να ενισχύσει ουσιαστικά την προστασία των περιοχών λουομένων και του ευρύτερου θαλάσσιου οικοσυστήματος, να περιορίσει τον χρόνο ανταπόκρισης σε ενδεχόμενα περιστατικά ρύπανσης και να συμβάλει στη διατήρηση των θαλασσών και των ακτών της περιοχής σε υψηλό επίπεδο καθαριότητας και περιβαλλοντικής ποιότητας.

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τον Δήμο Πάφου, τόσο για την ποιότητα ζωής των δημοτών όσο και για την ασφάλεια των χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών που χρησιμοποιούν καθημερινά τις παραλίες της περιοχής, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.