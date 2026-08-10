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Σε συνολικά 270 καταγγελίες προχώρησε η Αστυνομία Πάφου κατά το προηγούμενο τριήμερο, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκστρατείας της με στόχο την πρόληψη οδικών συγκρούσεων και εντοπισμό οδηγών που δεν τηρούν τους νόμους περί τροχαίας.

Σε στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους σε διάφορες περιοχές της επαρχίας Πάφου,διενεργήθηκαν εκατοντάδες ελέγχοι από μέλη της Τροχαίας με αποτέλεσμα να γίνουν 270 καταγγελίες για διάφορα αδικήματα και παραβάσεις.

Ειδικότερα, δύο εξ αυτών αφορούσαν σε οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, οκτώ σε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 66 καταγγελίες για υπέρβαση ορίου ταχύτητας και 86 καταγγελίες για χρήση ηλεκτρικών πατινιών.

Σε μια μάλιστα περίπτωση χειριστής πατινού τελούσε και υπό την επήρεια ναρκωτικών.