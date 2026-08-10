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Η κατασκευή του Δυτικού Παρακαμπτήριου Πάφου, έργο το οποίο θα αποσυμφορήσει την σημερινή οριακή οδική κυκλοφορία στη δυτική χαμηλή περιοχή της Πάφου, μπαίνει πλέον στις ράγες για υλοποίηση του.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι μετά και την συμπερίληψη του μεγάλου έργου στον Κρατικό Προϋπολογισμό για έναρξη εντός του 2027, το Τμήμα Δημοσίων Έργων ετοιμάζει πλέον τα κατασκευαστικά σχέδια τα οποία θα αποσταλούν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για το τελικό ρυθμιστικό σχέδιο ώστε να προξηρυχθούν οι προσφορές κατασκευής του έργου.

Η έναρξη των προεργασιών για το μέγα έργο που θα αποσυμφορήσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα σε όλη την δυτική αστική και περιαστική περιοχή Πάφου, επιβεβαιώνεται και από τα διαβήματα στα οποία προχώρησε ο βουλευτής Πάφου του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής. Ο κ. Φακοντής, ανέφερε στον «Φ» ότι το έργο το οποίο παρουσιάζει τεράστια καθυστέρηση και αφορά στο τμήμα του δρόμου από την Α΄ Φάση που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012 μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Τάφοι των Βασιλέων του εν λόγω δρόμου, είναι στο προπαρασκευαστικό στάδιο υλοποίησης και θα πρέπει πλέον να αντιμετωπισθεί με τρόπο που να αποτρέψει νέες καθυστερήσεις και εμπλοκές.

Ο κ. Φακοντής, τονίζει ότι υπάρχει σήμερα σοβαρό πρόβλημα στην πρόσβαση των κοινοτήτων της δυτικής Πάφου στην πόλη της Πάφου λόγω της πυκνής τροχαίας κίνησης, αφού ουσιαστικά η μόνη πρόσβαση προς το κέντρο της Πάφου είναι μέσω του δρόμου στην περιοχή Διπλαρκάτζια. Με την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου θα απαμβλυνθεί σημαντικά την τροχαία κίνηση στην περιοχή, παρατηρεί, για αυτό και κρίνεται τόσο ζωτικής σημασίας η προώθηση του.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου καλεί συνεπώς την κυβέρνηση και τα αρμόδια τμήματα όπως κινηθούν με την αίσθηση του κατεπείγοντος ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για προώθηση του έργο της Β΄ Φάσης του έργου.