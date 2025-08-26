Μετά από σειρά νέων επαφών και αιτημάτων που έφθασαν ενώπιον του από οργανωμένα σύνολα και τοπικές αρχές της περιοχής, ο βουλευτής Πάφου του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, απέστειλε, μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων, ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς με σκοπό να ενημερωθεί για τα χρονοδιαγράμματα που τίθονται για προώθηση και ολοκλήρωση του έργου της Β΄ Φάσης του Δυτικού Παρακαμπτήριου Δρόμου Πάφου. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο παρουσιάζει τεράστια καθυστέρηση και αφορά στο τμήμα του δρόμου από την Α΄ Φάση που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012 μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Τάφοι των Βασιλέων του εν λόγω δρόμου.

Στην επιστολή του ο κ. Φακοντής, τονίζει ότι σημειώνεται σοβαρό πρόβλημα στην πρόσβαση των κοινοτήτων της δυτικής Πάφου στην πόλη της Πάφου λόγω της πυκνής τροχαίας κίνησης, αφού ουσιαστικά η μόνη πρόσβαση προς το κέντρο της Πάφου είναι μέσω του δρόμου στην περιοχή «Διπλαρκάτζια». Με την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου θα απαμβλυνθεί σημαντικά την τροχαία κίνηση στην περιοχή.

Στον κ. Φακοντή, απάντησε ήδη ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, αναφέροντας ότι το έργο έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό για έναρξη εντός του 2027 και ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα προωθήσει την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων. Στη συνέχεια προχωράμε με την προκήρυξη του έργου, αφού αποσταλεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το τελικό ρυθμιστικό σχέδιο και με βάση τις ειλημμένες υποχρεώσεις και προτεραιότητες του ΤΔΕ, τονίζει ο κ. Βαφεάδης.

Έχοντας υπόψη τις χρονοβόρες διαδικασίες που ακολουθούνται, αλλά και με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου που έγινε παλαιότερα, επεσήμανε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου, θα πρέπει κυβέρνηση και αρμόδια τμήματα να κινηθούν με την αίσθηση του κατεπείγοντος ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για προώθηση του έργο της Β΄ Φάσης του Δυτικού Παρακαμπτήριου δρόμου Πάφου, το συντομότερο δυνατό.