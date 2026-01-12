Η κατασκευή του Δυτικού Παρακαμπτήριου Πάφου, έργο το οποίο θα αποσυμφορήσει την σημερινή οριακή οδική κυκλοφορία στην δυτική χαμηλή περιοχή της Πάφου, έχει ενταχθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό για έναρξη εντός του 2027.

Στο μεταξύ, το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα προωθήσει την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων και στη συνέχεια την προκήρυξη του έργου, αφού αποσταλεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το τελικό ρυθμιστικό σχέδιο και με βάση τις ειλημμένες υποχρεώσεις/προτεραιότητες του ΤΔΕ.

Αυτά επισημαίνει ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, απαντώντας σε σχετικό διάβημα του βουλευτή Πάφου του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνου Φακοντή. Μετά από αίτημα του συμβουλίου του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου, ο κ. Φακοντής, απέστειλε, μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων, ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς με σκοπό να ενημερωθεί για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για προώθηση και ολοκλήρωση του έργου της Β΄ Φάσης του Δυτικού Παρακαμπτήριου Δρόμου Πάφου. Πρόκειται, όπως επισημαίνει, για ένα έργο το οποίο παρουσιάζει τεράστια καθυστέρηση και αφορά στο τμήμα του δρόμου από την Α΄ Φάση που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012 μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Τάφοι των Βασιλέων του εν λόγω δρόμου.

Στην επιστολή του ο κ. Φακοντής, τονίζει ότι σημειώνεται σοβαρό πρόβλημα στην πρόσβαση των κοινοτήτων της δυτικής Πάφου στην πόλη της Πάφου λόγω της πυκνής τροχαίας κίνησης, αφού ουσιαστικά η μόνη πρόσβαση προς το κέντρο της Πάφου είναι μέσω του δρόμου στην περιοχή Διπλαρκάτζια. Με την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου θα απαμβλυνθεί σημαντικά την τροχαία κίνηση στην περιοχή, παρατηρεί ο Βαλεντίνος Φακοντής.

Έχοντας υπόψη τις χρονοβόρες διαδικασίες που ακολουθούνται, αλλά και με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου που έγινε παλαιότερα, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου καλεί εκ νέου την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία όπως κινηθούν με την αίσθηση του κατεπείγοντος ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για προώθηση του έργο της Β΄ Φάσης του έργου.