Μετά την εκστρατεία καθαριότητας το περασμένο καλοκαίρι και την πρόσφατη συνάντηση του με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νέα Βιοτεχνική Περιοχή του Δήμου Πάφου θα παρουσιάζει πλέον σε μόνιμη βάση μια εικόνα που λειτουργικά και αισθητικά θα είναι υπόδειγμα για όλες τις περιοχές με επαγγελματικές δραστηριότητες αυτού του είδους.

Ο Άγγελος Ονησιφόρου, τόνισε ότι ήδη η νέα Βιοτεχνική είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι στο πρόσφατο παρελθόν, μετά την καθαριότητα και την ευταξία που επέβαλε η δημοτική αρχή αφού η περιοχή είχε αφεθεί για χρόνια να γεμίσει με εγκαταλελειμμένα οχήματα επί της οδού και στα πεζοδρόμια και με κάθε λογής ακαθαρσίες.

Ξεκινήσαμε και έκτοτε συνεχίζουμε χωρίς διακοπή τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και του πρασίνου, ενώ έγινε και καθαριότητα στα πεζοδρόμια, τόνισε ο κ. Ονησιφόρου, χαρακτηρίζοντας τεράστιο το έργο που πρέπει να γίνει το οποίο απαιτεί συνέχεια και συνέπεια.

Η Βιοτεχνική Περιοχή πρέπει να αποκτήσει και να διατηρήσει την εικόνα που της αξίζει, επεσήμανε μιλώντας στο philenews ο Δημαρχεύων Πάφου και αυτό ήταν και το νόημα της πρόσφατης νέας συνάντησης μου με την αντιπροσωπεία των βιοτεχνών. Εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του προς τους επιχειρηματίες της περιοχής για την συνεργασία και κατανόηση που επιδεικνύουν προς τον Δήμο Πάφου, τόνισε, μέσα από την οποία η δημοτική αρχή θα καταφέρει ουσιαστικές αλλαγές και συνολική αναβάθμιση την περιοχής.