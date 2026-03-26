Το Ιράν διατύπωσε πέντε βασικές προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται η πλήρης διακοπή των επιθέσεων, εγγυήσεις για μη επανάληψη της σύρραξης, αποζημιώσεις για τις ζημιές, καθώς και η διεθνής αναγνώριση του ρόλου του στο Στενό του Ορμούζ.

Οι βασικοί όροι της Τεχεράνης

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, οι πέντε όροι που θέτει η Τεχεράνη για τη λήξη της σύγκρουσης είναι οι εξής:

– Πλήρης παύση των «επιθέσεων και των στοχευμένων δολοφονιών» από τον αντίπαλο.

– Δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών που θα εγγυώνται ότι ο πόλεμος δεν θα επαναληφθεί σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

– Καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη σύρραξη, με σαφώς καθορισμένο πλαίσιο.

– Τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στον λεγόμενο «άξονα αντίστασης» στην περιοχή.

– Διεθνής αναγνώριση και παροχή εγγυήσεων για το κυριαρχικό δικαίωμα του Ιράν να ασκεί έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ.

Στο επίκεντρο το Στενό του Ορμούζ

Ιδιαίτερη σημασία δίνει η Τεχεράνη στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, από τον οποίο διέρχεται μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Η απαίτηση για διεθνή αναγνώριση των δικαιωμάτων του Ιράν στην περιοχή αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του θαλάσσιου περάσματος για την παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.

Όροι με γεωπολιτικές προεκτάσεις

Οι όροι που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν τη βούληση της Τεχεράνης να εξασφαλίσει όχι μόνο τον τερματισμό των εχθροπραξιών αλλά και ευρύτερες πολιτικές και στρατηγικές εγγυήσεις για το μέλλον.

Η αναφορά σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στο περιφερειακό δίκτυο συμμάχων του Ιράν υποδηλώνει ότι η χώρα επιδιώκει συνολική διευθέτηση της κρίσης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

