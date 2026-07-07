Έντονη αντίδραση εξέφρασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, αποκαλύπτοντας ότι έχει θέσει επανειλημμένα το ζήτημα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δηλώσεις του στο CNN, υποστήριξε ότι η Άγκυρα συνιστά απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια, σημειώνοντας πως «απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο», κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, κατά τον ίδιο, «να καταστρέψει το Ισραήλ».

Ειδικότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι έχει πει στον Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένως, και τις τελευταίες ημέρες, ότι η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντίθετα, όπως είπε, έχει επεκτατικές βλέψεις και χαρακτήρισε την Τουρκία «καθεστώς μολυσμένο από ισλαμιστές» και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ενώ κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους και ότι η χώρα του έχει από τους περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «στα μεγάλα ζητήματα ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν «περιστασιακές διαφωνίες» μεταξύ τους.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι είναι «πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί», αποφεύγοντας να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις στην κρίση.

Πηγή: skai.gr