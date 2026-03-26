Δύο διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν χθες στο φαράγγι του Άβακα, στην επαρχία Πάφου, έπειτα από κλήσεις για εγκλωβισμένα άτομα λόγω της ανόδου της στάθμης του νερού.

Η πρώτη κλήση λήφθηκε στις 13:13 και αφορούσε 26 άτομα, τα οποία είχαν μεταβεί στην περιοχή για πεζοπορία και εγκλωβίστηκαν μέσα σε ποτάμι στο φαράγγι. Στο σημείο έσπευσε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Πέγειας και, με τη χρήση διασωστικών σχοινιών και σωσιβίων, τα μετέφερε σε ασφαλές σημείο. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση στις 16:20, μετά από κλήση για πέντε ακόμη εγκλωβισμένα άτομα. Τρία εξ αυτών εντοπίστηκαν μέσα στο νερό και μετακινήθηκαν σε ασφαλή χώρο με τη χρήση διασωστικών μέσων, ενώ τα άλλα δύο, που βρίσκονταν σε διαφορετικό σημείο, κατάφεραν να εξέλθουν από το φαράγγι χωρίς βοήθεια.

Τα 31 πρόσωπα είναι καλά στην υγεία τους.