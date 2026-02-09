Η τεράστια αύξηση στον όγκο των εμπορικών αναπτύξεων και δραστηριοτήτων στον Βόρειο Παρακαμπτήριο Πάφου, τον τελευταίο ένα χρόνο, φέρνει εκτός των αναμενόμενων κυκλοφοριακών προβλημάτων, και κόντρες μεταξύ φορέων και επαγγελματιών της περιοχής για την διαχείριση του προβλήματος.

Αποκαλυπτικές πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι στο επίκεντρο των έντονων διαφωνιών και παρασκηνιακών ενεργειών βρίσκεται ο κόμβος παρά το νέο mall που λειτούργησε στην περιοχή. Οι ρυθμίσεις στα φώτα τροχαίας που έχουν εφαρμοσθεί εκτιμάται από μερίδα επαγγελματιών ότι όχι μόνο δεν ευνοεί την κυκλοφοριακή ροή και αποσυμφόρηση σε ώρες αιχμής, αλλά αντιθέτως μεγέθυνε το πρόβλημα με αποτέλεσμα να καταγράφονται μποτιλιαρίσματα σε ένα άξονα ταχείας κυκλοφορίας.

Επιχειρηματίες καταλογίζουν πιέσεις από την τοπική αρχή για λήψη του μέτρου που προκάλκεσε παρακώλυση της κίνησης, λόγω διαφορών που υπήρξαν με αυτούς για διάφορα αντισταθμιστικά έργα κατά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους. Αντιδρώντας στα προβλήματα που καταγράφονται, οι εν λόγω επιχειρηματίες πιέζουν προς την πλευρά των κρατικών τμημάτων και της Βουλής για την λήψη διορθωτικών μέτρων. Σε αυτά τα πλαίσια, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιτόπιες παρατηρήσεις και καταγραφές δεδομένων από την Τροχαία, τον Φορέα Κυκλοφοριακών Μελετών, τον Δήμο Πάφου, αλλά και επίσκεψη από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών.

Οι ίδιες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις εμπλεκομένων παραγόντων ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, αφού οι αρχικές προθέσεις κρατικών τμημάτων φαίνεται να μην ταυτίζονται με τις επιδιώξεις του Δήμου, αλλά ούτε και τις επιθυμίες επιχειρηματιών για διευκόλυνση της κίνησης προς και από τις επιχειρήσεις.

Οι αρμόδιοι διαμηνύουν ωστόσο ότι το σημερινό κυκλοφοριακό καθεστώς στον Βόρειο Παρακαμπτήριο, ένα νευραλγικό οδικό άξονα που οδηγεί προς τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, αλλά και προς την τουριστική περιοχή Κάτω Πάφου, δεν υποστηρίζεται πλέον και επείγουν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ιδιαίτερα βεβαρημένη είναι πια σε καθημερινή βάση η κίνηση των οχημάτων στην βόρεια απόληξη του άξονα, δηλαδή στην περιοχή του τερματικού κυκλοφοριακού κόμβου του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Πάφου, αλλά και στα φώτα τροχαίας στο μέσο της λεωφόρου που οδηγεί προς την Βιοτεχνική Περιοχή Πάφου-Γεροσκήπου. Σε εκείνο το σημείο καταγράφεται και η μεγαλύτερη εμπορική ανάπτυξη των τελευταίων μηνών, με αποτέλεσμα οι αρχικές παρεμβάσεις που μελετώνται να εστιάζονται στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της στροφής προς την Βιοτεχνική Περιοχή.

Η πολυσύχναστη αυτή οδική αρτηρία άλλαξε εικόνα και λειτουργία τον τελευταίο χρόνο, αφού εμπορικές αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας που παρέμεναν ημιτελείς λόγω της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, εσχάτως έχουν αρχίσει να επανεκκινούν για τα καλά, ενώ και νέες μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις είναι στα σκαριά.