ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία «Η τούρτα του προέδρου» σε σκηνοθεσία Χασάν Χαντίτ προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Τον Απρίλιο του 1990 η εννιάχρονη Ιρακινή Λαμία αναλαμβάνει, ως η τυχερή της σχολικής τάξης της, να φτιάξει την τούρτα γενεθλίων του προέδρου Σαντάμ Χουσεΐν. Με την αγορά να υποφέρει, όμως, από ελλείψεις βασικών αγαθών, η αποστολή της φαντάζει ακατόρθωτη. (2025,105’). Διάλογοι: Αραβικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Πλουτάρχου 11 (Παλιά Λευκωσία). Η Open Arts παρουσιάζει το έργο της Κάριλ Τσέρτσιλ «Glass. Kill. Bluebeard. Imp.», σε σκηνοθεσία Αθηνάς Κάσιου, μετατρέποντας ένα κτήριο στην Παλιά Λευκωσία σε έναν πολυεπίπεδο θεατρικό χώρο αφήγησης και εμπειρίας. Παραστάσεις: 25/5,30/5,31/5 8μ.μ. Εισιτήρια: more.com, 9653522

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Το Σατιρικό Θέατρο παρουσιάζει την κωμωδία «Εκτός Ελέγχου» του Ρέι Κούνι, σε μετάφραση και διασκευή Χάρη Αριστείδου και Μαριάννας Καυκαρίδου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

ARTSLab – Corridor (Κωνσταντίνου Σκόκου 3, Διαμ. 3). «Can’t Trap the Eyes/ Μάτια Απαγίδευτα» της Άλιας Βουρβοπούλου. Μέχρι 27/5

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Ίχνη» της Δήμητρας Σάββα. Μέχρι 5/6.

Διαχρονική (22680145). Αναδρομική έκθεση του λαϊκού ζωγράφου Γιαννή Πελεκάνου. Μέχρι 30/5

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Μορφή (99345474). Έκθεση φωτογραφίας του διεθνώς αναγνωρισμένου Ολλανδού πολεμικού φωτογράφου Έντι φαν Βέσελ. Μέχρι 26/5.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

The Warehouse by IT Quarter. Η φουάρ VIMA Art Fair συγκεντρώνει 150 καλλιτέχνες και συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες. Από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου. Εισιτήρια: more.com

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Star Wars: The Mandalorian and Grogu (σκηνοθεσία John Favreau με τους Pedro Pascal, Martin Scorsese, Sigourney Weaver), Passenger (σκηνοθεσία Andre Ovredal με τους Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scripio), The Pout-Pout Fish (ταινία animation σε σκηνοθεσία Ricard Cusso, Rio Harrington) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» σε σκηνοθεσία Σόφης Χάϊντ, 23 Μαίου έως 3 Ιουνίου, 8.30μ.μ.