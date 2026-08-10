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Πλήρη τραπεζική άδεια στη Γαλλία έλαβε η Revolut Bank S.A. (RBSA), έπειτα από κοινή αξιολόγηση της γαλλικής εποπτικής αρχής ACPR και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η απόφαση εγκρίθηκε επισήμως από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Η εξέλιξη εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της Revolut στη Δυτική Ευρώπη, όπου η εταιρεία έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω του €1 δισ. Παράλληλα, βρίσκεται σε διαδικασία πρόσληψης περισσότερων από 600 εργαζομένων στις αγορές της περιοχής.

Η Revolut έχει επίσης ανακοινώσει ότι η νέα έδρα της για τη Δυτική Ευρώπη θα αρχίσει να λειτουργεί στο Παρίσι το 2027. Στη διοικητική ομάδα περιλαμβάνονται ο Frédéric Oudéa, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Revolut Bank S.A., και η Béatrice Cossa-Dumurgier, διευθύνουσα σύμβουλος για τη Δυτική Ευρώπη.

Περίπου 30 εκατ. πελάτες στη Δυτική Ευρώπη

Η Δυτική Ευρώπη αποτελεί τη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή δραστηριοποίησης της Revolut, με περίπου 30 εκατ. πελάτες. Σχεδόν οκτώ εκατομμύρια από αυτούς εγγράφηκαν κατά τον τελευταίο χρόνο.

Το Revolut Business εξυπηρετεί παράλληλα εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, από ελεύθερους επαγγελματίες έως μεγάλες εταιρείες.

Σύμφωνα με τη Revolut, η γαλλική τραπεζική άδεια δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση αυτής της πελατειακής βάσης με ενισχυμένα κανονιστικά και λειτουργικά πρότυπα. Παράλληλα, υποστηρίζει τον στόχο της εταιρείας να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες τράπεζες της Ευρώπης.

Σταδιακή επέκταση σε άλλες αγορές

Η Revolut Bank S.A. θα αρχίσει να εξυπηρετεί σταδιακά πελάτες στην Ευρώπη, με αφετηρία τη Γαλλία. Σε επόμενες φάσεις θα ακολουθήσουν η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Την ίδια στιγμή, η λιθουανική οντότητα Revolut Bank UAB θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα των δραστηριοτήτων του ομίλου στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Το μοντέλο των δύο ευρωπαϊκών τραπεζικών κέντρων έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την επέκταση της Revolut σε ολόκληρη την ήπειρο. Αμφότερες οι εταιρείες θα υπόκεινται στην εποπτεία των αρμόδιων εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η νέα δομή αναμένεται, σύμφωνα με την εταιρεία, να επιταχύνει την προσαρμογή των προϊόντων στις ανάγκες κάθε αγοράς και να ενισχύσει τις σχέσεις της με πελάτες, εργαζομένους και τοπικά επιχειρηματικά οικοσυστήματα.

Παρουσία σε 40 αγορές

Η Revolut αναφέρει ότι συνδυάζει την τεχνολογική ευελιξία με τα αυστηρά τραπεζικά πρότυπα, επιδιώκοντας την περαιτέρω διεθνή της ανάπτυξη.

Η εταιρεία διαθέτει τραπεζικές άδειες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και δραστηριοποιείται σε 40 αγορές. Μέσω της νέας άδειας επιδιώκει να ενισχύσει το μοντέλο ενός διεθνούς τραπεζικού ομίλου με ευρωπαϊκές ρίζες.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Revolut, Nik Storonsky, δήλωσε ότι η άδεια παρέχει στην εταιρεία τις βάσεις για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς τραπεζικών υπηρεσιών για περισσότερους από 30 εκατ. πελάτες στη Δυτική Ευρώπη.

«Αυτή η άδεια μας δίνει τις βάσεις για να αναπτύξουμε την επόμενη γενιά τραπεζικών υπηρεσιών για περισσότερους από 30 εκατομμύρια πελάτες σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Η Γαλλία έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο χρηματοοικονομικό κέντρο, υποστηριζόμενη από ένα δυναμικό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα και ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για την επιτάχυνση της επόμενης φάσης ανάπτυξης της Revolut, φέρνοντάς μας ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο μας να γίνουμε μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες τράπεζες της Ευρώπης», ανέφερε.

«Σημαντικό ορόσημο» για τη Revolut

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Revolut Western Europe, Frédéric Oudéa, χαρακτήρισε την απόκτηση της άδειας σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη της εταιρείας ως τραπεζικού ομίλου.

«Η απόκτηση αυτής της άδειας αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της Revolut ως τραπεζικού ομίλου. Αντανακλά τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας για τη δημιουργία μιας τράπεζας που πληροί τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και την εποικοδομητική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τις γαλλικές και ευρωπαϊκές αρχές. Αυτά τα θεμέλια θα μας στηρίξουν καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες, ρυθμιστικές αρχές και συνεργάτες σε ολόκληρη την περιοχή», είπε.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της Revolut για τη Δυτική Ευρώπη, Béatrice Cossa-Dumurgier, ανέφερε ότι η εξασφάλιση της άδειας ακολούθησε πολύμηνη συνεργασία με την ACPR και την ΕΚΤ.

«Αυτό το επίτευγμα αντανακλά μήνες στενής συνεργασίας με την ACPR και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, των οποίων τα αυστηρά πρότυπα μας βοήθησαν να θέσουμε τα σωστά θεμέλια για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην περιοχή. Είμαστε ευγνώμονες για τον εποικοδομητικό διάλογο που είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, η εταιρεία στρέφεται πλέον στην επιχειρησιακή υλοποίηση, ξεκινώντας από τη Γαλλία και επεκτεινόμενη σταδιακά στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη.

«Θα ξεκινήσουμε εξυπηρετώντας πελάτες στη Γαλλία πριν επεκταθούμε σταδιακά σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, επιταχύνοντας παράλληλα την προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στις τοπικές συνθήκες, ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες των ιδιωτών και των επιχειρηματικών πελατών σε κάθε αγορά. Αυτή είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τη Revolut», κατέληξε.

Capital.gr