Η ψηφιακή τράπεζα Revolut έλαβε την προηγούμενη Τετάρτη άδεια παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), δίνοντας της ουσιαστικά «διαβατήριο» μέσω Κύπρου για να προσφέρει υπηρεσίες σχετικές με κρυπτονομίσματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άδεια εκδόθηκε για την κυπριακή θυγατρική της Revolut, RT Digital Securities Cyprus Ltd.

Πρόκειται για την δεύτερη οντότητα που λαμβάνει την εν λόγω άδεια στη βάση του ευρωπαϊκού κανονισμού MiCA που ρυθμίζει τις αγορές κρυπτονομισμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε προηγηθεί τον Φεβρουάριο του 2025 η αδειοδότηση της γνωστής εταιρείας eToro, ενώ όπως πληροφορείται ο «Φ» η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει ενώπιον της αιτήσεις αδειοδότησης και από άλλες εταιρείες.

Έκρηξη κερδών με αιχμή τα κρυπτονομίσματα

Κατά το 2024, η Revolut κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση κερδών, τα υψηλότερα στην ιστορία της, με τις υπηρεσίες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων να αποτελούν βασικό μοχλό σε αυτή την αύξηση. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν σε 3,1 δισεκατομμύρια στερλίνες από 1,8 δισεκατομμύρια ένα χρόνο πριν, ενώ ο αριθμός των πελατών της Revolut ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια παγκοσμίως, με 15 εκατομμύρια να είναι νέοι χρήστες που προστέθηκαν μέσα στο 2024.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας και όπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ, τα κέρδη προ φόρων υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 1 δισεκατομμύρια στερλίνες από 438 στερλίνες που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, καθοριστικό παράγοντα για την επίδοση της εταιρείας είχε η κατηγορία «Wealth», που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και συναλλαγές σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία. Τα έσοδα στον συγκεκριμένο τομέα είχαν σχεδόν τετραπλασιαστεί σε σχέση με το 2023, φτάνοντας τα 506 εκατομμύρια στερλίνες. Η εκτόξευση της δραστηριότητας στις συναλλαγές κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων θεωρείται πως ήταν καταλυτική για το ιστορικό ρεκόρ, επαναφέροντας τον τομέα σε επίπεδα ανάλογα με το έκρηξη σε κρύπτο του 2021, όταν η Revolut κατέγραψε για πρώτη φορά ετήσιο κέρδος, ενώ, εν αντιθέσει, κατά το 2022 και 2023 τα έσοδα από κρυπτονομίσματα είχαν μειωθεί λόγω της μεγάλης πτώσης που είχε καταγράψει η αγορά.

Tι είναι ο κανονισμός MiCA

Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τις Αγορές Κρυπτοστοιχείων (MiCA), εφαρμόζεται από τον Δεκέμβριο του 2024 σε συγκεκριμένες κατηγορίες κρυπτοστοιχείων, θεσπίζοντας ένα ενιαίο εποπτικό πλαίσιο για εκδότες και παρόχους υπηρεσιών στην ΕΕ και σύμφωνα με την ΕΕ, αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονοομικό τομέα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2020. Η δέσμη μέτρων ενισχύει τους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρημάτων.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται για την έκδοση, τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση σε πλατφόρμα διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με κρυπτοστοιχεία.

Διακρίνει τους ακόλουθους τύπους κρυπτοστοιχείων:

◗ μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος (κρυπτοστοιχεία που σταθεροποιούν την αξία τους σε σχέση με ένα επίσημο νόμισμα)

◗ μάρκες με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία (κρυπτοστοιχεία που σταθεροποιούν την αξία τους σε σχέση με άλλα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων)

◗ κρυπτοστοιχεία εκτός μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία και μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος.

Επίσης, προσφέροντες ή άτομα που επιδιώκουν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κρυπτοστοιχείων εκτός μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία και μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος πρέπει:

◗ να είναι νομικό πρόσωπο

◗ να δημοσιεύουν μια Λευκή Βίβλο κρυπτοστοιχείων και τυχόν διαφημιστικές ανακοινώσεις στον δικτυακό τόπο τους

◗ να ενεργούν με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό

◗ να επικοινωνούν με πραγματικούς και δυνητικούς κατόχους στοιχείων του ενεργητικού με δίκαιο, σαφή και μη παραπλανητικό τρόπο

◗ να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν, να διαχειρίζονται και να δημοσιοποιούν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων

◗ να είναι υπεύθυνοι για ζημιές λόγω εσφαλμένων πληροφοριών στη Λευκή Βίβλο

◗ να χορηγούν σε κατόχους κρυπτοστοιχείων δικαίωμα υπαναχώρησης