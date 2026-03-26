Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) διοργάνωσε την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, στη Λευκωσία, την Τελετή Απονομής των Πιστοποιητικών Κυκλικής Οικονομίας για το Μέτρο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις», που αφορά τη στήριξη της πράσινης μετάβασης του Κυπριακού τουριστικού τομέα. Το Μέτρο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου για την περίοδο 2021-2026.

Υπουργοί και αξιωματούχοι, όπως ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής και ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, χαιρέτισαν την πρωτοβουλία και τόνισαν τη σημασία της κυκλικής οικονομίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα. Η ΟΕΒ αναγνωρίστηκε για την προώθηση και την υλοποίηση του προγράμματος, με τον Πρόεδρο της ΟΕΒ, Γιώργο Παντελίδη, να αναφέρεται στην ηγετική θέση του κυπριακού τουρισμού στην πράσινη μετάβαση και στην ανάγκη στήριξης του τομέα από τη Κυβέρνηση εν μέσω των δύσκολων συνθηκών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή Πιστοποιητικών Κυκλικής Οικονομίας σε 19 Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις από όλη την Κύπρο. Οι επιτυχούσες επιχειρήσεις είναι:

ADAMS BEACH ALIATHON RESORT ALION BEACH ALMYRA ALTANTICA MIRAMARE BEACH AMATHUS BEACH ANNABELLE ANTLANTICA AENEAS CAVO MARIS BEACH CROWNE PLAZA LIMASSOL FLAMINGO PARADISE HOTEL FOUR SEASONS LEPTOS CORAL BEACH NISSI BEACH RESORT NISSIBLU BEACH RESORT OLYMPIC LAGOON PAPHOS OLYMPIC LAGOON RESORT ATLANTICA SANCTA NAPA ST. RAPHAEL

Η ΟΕΒ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εφαρμογή του Σχήματος Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος και για τη στρατηγική ενίσχυση του τομέα.