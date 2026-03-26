Ανοδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι δεν έχει πρόθεση να διεξάγει άμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται από ανώτερους αξιωματούχους στην Τεχεράνη, σύμφωνα με σχόλια του υπουργού Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε αυτό το κλίμα, το αργό πετρέλαιο WTI και συγκεκριμένα το συμβόλαιο παραδόσεως Μαΐου ενισχύεται κατά 2,34% στα 92,43 δολάρια ανά βαρέλι.

Το συμβόλαιο παραδόσεως Μαΐου του πετρελαίου τύπου Brent κερδίζει 2,27% στα 104,54 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραγτσί, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη ότι οι ανταλλαγές προτάσεων μεταξύ των δύο χωρών μέσω μεσολαβητών δεν σημαίνουν “διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ”. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Τεχεράνη θα απορρίψει μια προσφορά εκεχειρίας των ΗΠΑ και αντ’ αυτού έθεσε τους δικούς της όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει το CNBC, οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας TD Securities δήλωσαν ότι το τελευταίο πετρελαϊκό σοκ είναι απίθανο να προκαλέσει μια επιθετική πολιτική απάντηση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Ενώ οι αγορές έχουν αρχίσει να αποτιμούν τον κίνδυνο αυξήσεων των επιτοκίων εν μέσω αυξημένων προσδοκιών για τον πληθωρισμό, η TD σημειώνει ότι η Fed είναι πιο πιθανό να παραμείνει σε κατάσταση “αναμονής και θέασης”, με την ηγεσία της να εξακολουθεί να κλίνει προς μειώσεις επιτοκίων αργότερα το 2026.