Το γεγονός ότι οι τιμές των ακινήτων καταγράφουν ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια δεν είναι κάτι νέο. Ούτε είναι καινούργιο ότι πλέον μεγάλη μερίδα πολιτών αδυνατεί να ανταποκριθεί στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, με αποτέλεσμα η αγορά να μην αποτελεί καν επιλογή.

Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, η άνοδος των τιμών ακινήτων προκύπτει από την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών.

Προ ημερών, η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα πενταμήνου όσον αφορά στις τιμές των κατασκευαστικών υλικών.

Σύμφωνα με τη Στατιστική, ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Μάιο ανήλθε στις 122,07 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,16% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 2,62%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (4,31%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (3,49%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,97%), στα ορυκτά (2,03%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,22%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,32% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ακολούθησε χθες η Eurostat, η οποία ενισχύοντας τα πιο πάνω, ανακοίνωσε πως, σύμφωνα με τα στοιχεία της, οι τιμές κατασκευής νέων κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 48,2% την περίοδο 2015-2025. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, οι ετήσιες αυξήσεις έφτασαν το 5,8% το 2021, το 12,2% το 2022 και το 6,9% το 2023, αντανακλώντας την έντονη άνοδο του κόστους υλικών, ενέργειας και εργασίας που ακολούθησε την πανδημία και τις διεθνείς αναταράξεις στις αγορές.

Βέβαια, στη συνέχεια, ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε, καθώς οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 2,3% το 2024 και κατά 1,3% το 2025. Αν και σε μικρότερο βαθμό, η ανοδική πορεία συνεχίστηκε.

Σε επίπεδο κρατών-μελών, οι ισχυρότερες αυξήσεις στις τιμές κατασκευής νέων κατοικιών καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+166,1%), την Ουγγαρία (+155,4%) και τη Ρουμανία (+130,7%), ενώ οι μικρότερες αυξήσεις στην Ιταλία (+17,0%), την Ελλάδα (+17,3%) και τη Φινλανδία (+22,1%).

Βελτιωμένο το κλίμα

Ωστόσο, και παρά τις προαναφερθείσες εξελίξεις, καταγράφεται αισιοδοξία για το μέλλον από τους επιχειρηματίες του κλάδου. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μηνιαίας έρευνας οικονομικής συγκυρίας του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο κατέγραψε οριακή βελτίωση τον Ιούνιο του 2026. Αυτή η μικρή, έστω, άνοδος, αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΚΟΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές, οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν θετικότερα την τρέχουσα κατάστασή τους και εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξες για τη δραστηριότητά τους κατά το επόμενο τρίμηνο. Ενδεχομένως, το φαινόμενο αυτό να μπορεί να αποδοθεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και στην σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, όσον αφορά στο κομμάτι των μεταφορών και των τιμών του πετρελαίου.

Χαρακτηριστικά, την προηγούμενη Πέμπτη, η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου διαπραγματευόταν μεταξύ $74 με $76 ανά βαρέλι για το μπρεντ, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κινήθηκε στα $70 με $71 ανά βαρέλι. Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2026, το Brent ξεπέρασε πρόσκαιρα τα $126 το βαρέλι.

Από την άλλη, οι τιμές των κατασκευαστικών υλικών ακολουθούν ανοδική πορεία εδώ και χρόνια. Επομένως η κρίση με τα Στενά του Ορμούζ, δεν αποτέλεσε την αρχή της ανόδου των τιμών, αλλά ένα γεγονός που απλά αναζωπύρωσε την πορεία προς τα πάνω. Ως εκ τούτου, η αισιοδοξία που καταγράφεται στον Δείκτη για το οικονομικό κλίμα, ενδεχομένως να μην οφείλεται αποκλειστικά στην ύφεση της έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και στα δεδομένα της αγοράς με τη συνέχιση της ζήτησης και των επενδύσεων.