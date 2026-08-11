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ΜΟΥΣΙΚΗ

Κοιλάνι, Χώρος Εκδηλώσεων, Τρίτη 11 Αυγούστου, 9μ.μ. Ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, αποτελεί η μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο – Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Ξεχωριστή θέση στην παραγωγή κατέχει η συμμετοχή του καταξιωμένου ρεμπέτη Γιώργου Τζώρτζη, του οποίου η πολυετής πορεία και η βαθιά γνώση του ρεμπέτικου προσδίδουν αυθεντικότητα και ιδιαίτερη καλλιτεχνική βαρύτητα στην παράσταση. Συμμετέχουν οι Κωνσταντίνα Φελλά (τραγούδι, μπαγλαμάς, βιολί), Παναγιώτα Φελλά (τραγούδι, κρουστά), Μιχάλης Φελλάς (τραγούδι, μπουζούκι), Κυριάκος Γεωργιάδης (τραγούδι, κιθάρα), Άγγελος Ιωάννου (τραγούδι, μπουζούκι) και Γιώργος Τζώρτζης (τραγούδι, μπαγλαμάς). Μιτσερό, Αμφιθέατρο «Κωστής Δαμιανού», Τετάρτη 12 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Πραστειό Αυδήμου, Κοινοτικό Καφενείο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Άρσος, Πλατεία, Σάββατο 15 Αυγούστου, 8.30μ.μ.

Καμπί Φαρμακά, Πλατεία, Τρίτη 11 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Ένα αφιέρωμα στο τρίχορδο μπουζούκι και στη διαχρονική πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού αποτελεί η μουσική παράσταση «Το Τρίχορδο Ταξίδι», η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο Χρήστος Φιλίππου, ο οποίος συμμετέχει επίσης στο πιάνο και την αφήγηση. Συμμετέχουν ακόμη οι Μιχάλης Μέσσιος (μαέστρος, κλασικό μπάσο), Πέτρος Κουλουμής (τραγούδι, λαούτο, μπαγλαμάς), Μαρίνα Βερζανλή (τραγούδι), Σταμάτης Πετσάκος (κιθάρα, τραγούδι), Γιώργος Δημητρίου (μπουζούκι), Νικόλας Παντέχης (ακορντεόν) και Ανδρέας Ευστρατίου (κρουστά). Πάνω Πλάτρες, Πλατεία, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 5μ.μ. Είσοδος ελεύθερη

ΧΟΡΟΣ

Λαγουδερά, Ναός Αγίου Γεωργίου, Τρίτη 11 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Ένα βιωματικό ταξίδι στη μνήμη, τον χρόνο και τη μεταμόρφωση αποτελεί η παράσταση σύγχρονου χορού «Frear» της Selas Dance Company, η οποία παρουσιάζεται τον Αύγουστο σε έξι κοινότητες της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Την έρευνα και τη χορογραφία υπογράφει η Μαρία Καμπέρη, τη μουσική σύνθεση και τη ζωντανή ερμηνεία επί σκηνής ο Δημήτρης Γιασεμίδης, ενώ συμμετέχουν ο χορευτής Απόλλωνας Αναστασιάδης και ο Σώτος Χαραλάμπους στον ήχο και τον φωτισμό. Αληθινού, Κεντρική Πλατεία, Τετάρτη 12 Αυγούστου, 8.30μ.μ.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Sic. Contemporary Culture siccontemporary.com. Μια νέα τοποειδική εγκατάσταση, υπό τον τίτλο «Aggregate», παρουσιάζει η εικαστικός Μαρίνα Κασσιανίδου. Μέχρι 13/8

Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (99564131). Έκθεση Ανδρέα Ασπρόφτα, Στέλιου Βότση, Γκλύν Χιούζ. Μέχρι 22/8

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Money Maker (L’Affaire Bojarski – σκηνοθεσία Jean-Paul Salome με τους Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon), – RIO Λεμεσού, τηλ. 25871410.