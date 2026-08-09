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ΧΟΡΟΣ

Φοινί, Κεντρική Πλατεία, 8.30μ.μ. Ένα βιωματικό ταξίδι στη μνήμη, τον χρόνο και τη μεταμόρφωση αποτελεί η παράσταση σύγχρονου χορού «Frear» της Selas Dance Company, η οποία παρουσιάζεται τον Αύγουστο σε έξι κοινότητες στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Την έρευνα και τη χορογραφία υπογράφει η Μαρία Καμπέρη. Επόμενες: 11/8 Λαγουδερά, 12/8 Αληθινού

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Sic. Contemporary Culture siccontemporary.com. Μια νέα τοποειδική εγκατάσταση, υπό τον τίτλο «Aggregate», παρουσιάζει η εικαστικός Μαρίνα Κασσιανίδου. Μέχρι 13/8

Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (99564131). Έκθεση Ανδρέα Ασπρόφτα, Στέλιου Βότση, Γκλύν Χιούζ. Μέχρι 22/8

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Money Maker (L’Affaire Bojarski – σκηνοθεσία Jean-Paul Salome με τους Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon), – RIO Λεμεσού, τηλ. 25871410.