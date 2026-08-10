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Τα Πολεμίδια συγκαταλέγονται σήμερα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές της Λεμεσού, με μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις να αλλάζουν σταδιακά τον χαρακτήρα του δήμου. Η αξιοποίηση της περιοχής των Βερεγγαρίων, η δημιουργία φοιτητικών εστιών και νέων πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, η ανάπτυξη νέων οικιστικών ζωνών και οι σημαντικές εμπορικές επενδύσεις δημιουργούν ένα νέο τοπίο.

Την ίδια ώρα, η ανάπτυξη συνοδεύεται από σοβαρές προκλήσεις, με κυριότερες το κυκλοφοριακό, τις ανάγκες σε υποδομές, το στεγαστικό και τη διαχείριση της καθημερινότητας.

Σε συνέντευξή του στον «Φ», ο δήμαρχος Πολεμιδιών, Άντρος Θεοδώρου, παρουσιάζει το όραμά του για τον δήμο και αναφέρει γιατί θεωρεί ότι τα Πολεμίδια μπορούν να εξελιχθούν σε πανεπιστημιούπολη. Μιλά για τις προκλήσεις που δημιουργεί η μεγάλη αλλαγή, με κυριότερο το κυκλοφοριακό, το οποίο αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της επαρχίας Λεμεσού που επηρεάζει άμεσα και τον Δήμο Πολεμιδιών.

«Έχω πει πολλές φορές ότι ο Δήμος Πολεμιδιών είναι ο δήμος της ανάπτυξης. Πραγματικά, οι αναπτύξεις που έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι τεράστιες», υπογραμμίζει λέγοντας ότι η ανάπτυξη αφορά ολόκληρη την περιοχή του δήμου, από τα Βερεγγάρια και την κτηνοτροφική περιοχή μέχρι τις εμπορικές ζώνες.

Οι αναπτύξεις που είναι σε εξέλιξη αφορούν τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, με επενδύσεις σε σχολικές μονάδες, πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και άλλες εξειδικευμένες χρήσεις. Πρόκειται για την περιοχή των Βερεγγαρίων, την κτηνοτροφική περιοχή, τον κάθετο δρόμο του λιμανιού, αλλά και εμπορικές αναπτύξεις, όπως αυτές στην λεωφόρο Μακεδονίας, την Νίκου Παττίχη και την περιοχή που συνορεύει με την υπεραγορά στην οδό Πάφου. «Υπάρχουν μεγάλες αναπτύξεις στην περιοχή του ΤΕΠΑΚ, αλλά και στην περιοχή του νοσοκομείου, όπου υπάρχει ενδιαφέρον για δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων».

Ο δήμαρχος εκτιμά ότι η ανάπτυξη αυτή δημιουργεί σημαντικά οφέλη για τον δήμο, καθώς ενισχύει τα έσοδα και δημιουργεί προϋποθέσεις για μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία. «Όταν υπάρχουν τέτοιες αναπτύξεις, υπάρχουν και έσοδα προς τον δήμο. Στόχος μας είναι να καταστούμε ένας πιο αυτόνομος δήμος, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες των δημοτών μας».

Τα Πολεμίδια ως εκπαιδευτικός κόμβος

Κεντρικό ρόλο στη νέα εικόνα του δήμου έχει η περιοχή των Βερεγγαρίων, η οποία εξελίσσεται σε εκπαιδευτικό κέντρο. «Στόχος μας είναι ο Δήμος Πολεμιδιών να γίνει μια πανεπιστημιούπολη. Ήδη, έχουμε την περιοχή των Βερεγγαρίων, όπου το ΤΕΠΑΚ έχει αναγείρει 502 φοιτητικές εστίες. Θα υπάρχουν οι σχολές Γεωπονικής και Μηχανολογίας, καθώς επίσης και το Κέντρο Έρευνας και Μελετών “Ερατοσθένης”».

Όπως αναφέρει, υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. «Ο Δημος, βρίσκεται σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και το κράτος για την περαιτέρω αξιοποίηση της περιοχής. Θεωρούμε μπορούν να φιλοξενηθούν περισσότερες σχολές στον συγκεκριμένο χώρο»

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές αναπτύξεις επεκτείνονται βορειότερα, με την ανέγερση του εβραϊκού σχολείου όπου αναμένεται να φιλοξενήσει περίπου 2.500 άτομα, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και βόρεια του νέου νοσοκομείου, όπου υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν. «Υπάρχουν μεγάλα τεμάχια τα οποία αναζητούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να γίνει μια τέτοια ανάπτυξη χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις γης και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτες».

Την ίδια ώρα, όπως μας είπε, έχει κατατεθεί αίτηση για προκαταρκτικές απόψεις στον ΕΟΑ για μεγάλη ιδιωτική εκπαιδευτική ανάπτυξη στην περιοχή του House & Garden, η οποία αφορά τη δημιουργία Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου.

Η μεγάλη πρόκληση των υποδομών

Η ανάπτυξη του Δήμου Πολεμιδιών δημιουργεί νέες ανάγκες σε υποδομές, με το κυκλοφοριακό να αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα. «Έχουμε μια άτακτη ανάπτυξη στη Λεμεσό και όχι μόνο στον Δήμο Πολεμιδιών. Ίσως αυτή τη στιγμή που μιλούμε να το έχουμε βιώσει αρκετά έντονα ως δήμος. Σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι το κυκλοφοριακό».

Ο κ. Θεοδώρου σημειώνει ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η κατασκευή του Βόρειου Παρακαμπτηρίου. «Έχουμε συμφωνήσει όλοι οι δήμαρχοι ότι πρώτος στόχος μας είναι η κατασκευή του Βόρειου Παρακαμπτηρίου. Για τον Δήμο Πολεμιδιών ένα μεγάλο μέρος αφορά την οδό Συνεργατισμού, η οποία φτάνει μέχρι την Ευαγόρα Λανίτη αλλά και μέχρι την νέα Τεχνική Σχολή».

Παράλληλα, αναφέρεται στη σημασία της διάνοιξης της Ανθούπολης. «Είμαστε πολύ κοντά ώστε τον Σεπτέμβριο να γίνει η διάνοιξη της Ανθούπολης. Είναι ένα έργο που δρομολογείται εδώ και 20 χρόνια και ίσως σήμερα είναι το πιο ώριμο έργο που έχουμε μπροστά μας».

Όπως σημειώνει, στόχος είναι να δοθούν λύσεις στους πολίτες που αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα διακίνησης. «Θα δώσουμε λύσεις στον κόσμο που σήμερα είναι εγκλωβισμένος από τη δημιουργία του παρακαμπτηρίου δρόμου της Πάφου, στην περιοχή της Ανθούπολης αλλά και σε μεγάλο μέρος του Ύψωνα, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής».

Στάθμευση και ανάγκη για νέες υποδομές

Η ανάπτυξη που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Δήμο Πολεμιδιών δημιουργεί επιπλέον ανάγκες, ιδιαίτερα σε σχέση με τη στάθμευση. Ο δήμος εξετάζει λύσεις, κυρίως στην περιοχή της Ευαγγελίστριας, όπου αναμένεται αυξημένη κίνηση λόγω των νέων πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. «Υπάρχουν κάποια τεμάχια μέσα στα Βερεγγάρια που συνορεύουν με την Παναγία Ευαγγελίστρια. Σκεφτόμαστε να τα ζητήσουμε από το κράτος και σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ να δημιουργήσουμε χώρους στάθμευσης, ώστε να εξυπηρετούνται η περιοχή, οι αναπτύξεις αλλά και οι επισκέπτες που θα έρχονται».

Παράλληλα, αναφέρεται και στον χώρο στάθμευσης που δημιουργείται στον χώρο του πρώην βιολογικού σταθμού των Βερεγγαρίων. «Γίνεται το park and ride στον δήμο μας, που ήταν ο βιολογικός σταθμός των Βερεγγαρίων και ελπίζω ότι θα εξυπηρετήσει αρκετό κόσμο. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να βρούμε και άλλους χώρους στις γύρω περιοχές, εκτός του κέντρου των Πολεμιδιών, όπως στην περιοχή της Μακεδονίας, ώστε να δημιουργήσουμε χώρους στάθμευσης και να βοηθήσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα».

Η καθαριότητα το μεγαλύτερο πρόβλημα

Πέρα από το κυκλοφοριακό, ο δήμαρχος Πολεμιδιών χαρακτηρίζει την καθαριότητα ως το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο δήμος. «Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, τόσο εγώ όσο και ολόκληρο το δημοτικό συμβούλιο εργαζόμαστε συλλογικά για να αναπτυχθεί αυτός ο δήμος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η καθαριότητα».

Όπως αναφέρει, παρά τις προσπάθειες του δήμου, η ανεξέλεγκτη απόθεση κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα. «Ενώ υπάρχουν τα πράσινα σημεία και υπάρχει η υπηρεσία του δήμου που καθημερινά μπορεί να μαζέψει είτε μπάζα είτε κλαδέματα, δυστυχώς, δεν μας βοηθούν. Καθαρίζουμε σήμερα μια περιοχή και την ίδια ημέρα υπάρχουν ξανά μπάζα και κλαδέματα».

Ο κ. Θεοδώρου σημειώνει ότι ο δήμος έχει ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια καθαριότητας. «Έχουμε τρία φορτηγά και είναι και τα τρία καθημερινά γεμάτα. Μεταβαίνουν σχεδόν δύο φορές την ημέρα στη Σκύρα Βάσας για να εναποθέσουν στα πράσινα σημεία αντικείμενα ή κλαδέματα. Ο δήμος πολλές φορές δεν κάνει άλλη δουλειά από το να καθαρίζει».

Δήμαρχος Πολεμιδιών

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει αυξήσει τις αρμοδιότητες των Δήμων χωρίς αντίστοιχη οικονομική στήριξη. «Οι ευθύνες που έχουμε αναλάβει μετά τη μεταρρύθμιση είναι πολύ αυξημένες και τα λεφτά που μας έδωσε το κράτος είναι πολύ λιγότερα από αυτά που αντιστοιχούν στις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Δεν είναι στόχος μας να πετύχει η μεταρρύθμιση μέσα από αυξήσεις. Θέλουμε να πετύχει και το κράτος έχει υποχρέωση να στηρίξει τους Δήμους».

Η συνένωση Πάνω και Κάτω Πολεμιδιών

Στα θετικά της μεταρρύθμισης ο δήμαρχος καταγράφει τη συνένωση των δύο διαμερισμάτων. «Το θετικό είναι ότι έχουν συνενωθεί οι υπηρεσίες. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε πάρει το διαμέρισμα των Πάνω Πολεμιδιών». Όπως εξηγεί, τα Πάνω Πολεμίδια έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για προσφυγικούς συνοικισμούς, με αρκετές κατοικίες να παραμένουν εγκαταλελειμμένες λόγω ιδιοκτησιακών και κληρονομικών ζητημάτων.

«Υπάρχουν προβλήματα, καθώς αρκετές κατοικίες είναι εγκαταλελειμμένες, είτε επειδή έχουν αποβιώσει οι ιδιοκτήτες είτε επειδή υπάρχουν ζητήματα με κληρονομικότητες και οι συγγενείς δεν ενδιαφέρονται για την αξιοποίησή τους». Παρά τις δυσκολίες, ο κ. Θεοδώρου χαρακτηρίζει τη συνένωση ως μια φυσιολογική εξέλιξη, καθώς οι δύο περιοχές αποτελούν ουσιαστικά μια ενιαία γεωγραφική ενότητα. «Εκεί που σταματούν τα όρια του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών ξεκινούν τα όρια των Πάνω Πολεμιδιών. Με τη συνένωση, μπορούμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα πιο ολοκληρωμένα».

Σε σχέση με την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, ο δήμαρχος αναφέρει ότι βασική προτεραιότητα είναι η αλλαγή του Τοπικού Σχεδίου και η αύξηση των συντελεστών δόμησης στα Πάνω Πολεμίδια. «Στόχος μας είναι να δώσουμε τη ευκαιρία σε νέα ζευγάρια και ιδιαίτερα στις οικογένειες που δυσκολεύονται οικονομικά, να μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους και να ανεγείρουν έναν ή και περισσότερους ορόφους. Σήμερα ο συντελεστής είναι στο 70%. Θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε την ευκαιρία να πάμε στο 100%, ώστε να προσελκύσουμε ξανά τον νέο κόσμο».

Μετακίνηση κτηνοτροφικής περιοχής και νέα οικιστική ανάπτυξη

Η μετακίνηση της υφιστάμενης κτηνοτροφικής περιοχής αποτελεί ακόμη ένα μεγάλο στοίχημα για τον δήμο. «Μέχρι το τέλος του 2027 θα αποζημιωθούν αρκετοί κτηνοτρόφοι που θέλουν να αποχωρήσουν από το επάγγελμα. Υπάρχει σχέδιο από το κράτος που θα αποζημιώσει περίπου €900.000 αυτούς τους ανθρώπους».

Για όσους επιθυμούν να παραμείνουν στο επάγγελμα, σημειώνει ότι πρέπει να προχωρήσει η δημιουργία της νέας κτηνοτροφικής ζώνης. «Το κράτος πρέπει να επισπεύσει τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης της γης που υπάρχει στη νέα κτηνοτροφική ζώνη προς την περιοχή Βατί, ώστε να μπορέσουν να μετακινηθούν όσοι θέλουν να παραμείνουν στο επάγγελμα».

Την ίδια ώρα, η παλιά κτηνοτροφική περιοχή μετατρέπεται σε νέα οικιστική ζώνη. «Έχουν ήδη ανεγερθεί περίπου 12 με 13 κατοικίες. Ενώ ιδιώτης έχει προχωρήσει στον διαχωρισμό περίπου 200 οικόπεδα και υπάρχουν ήδη κάποιοι αγοραστές που έχουν καταθέσει αιτήσεις για άδειες στον ΕΟΑ».

Ο δήμαρχος επισημαίνει ότι η νέα αυτή ανάπτυξη θα απαιτήσει έγκαιρο σχεδιασμό. «Αν υπολογίσουμε ότι κάθε κατοικία θα έχει δύο οχήματα, σε 10 με 15 χρόνια θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αν δεν γίνουν οι απαραίτητες υποδομές».

Τα τουρκοκυπριακά τεμάχια και το στεγαστικό

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη του δήμου είναι το μεγάλο ποσοστό τουρκοκυπριακών τεμαχίων. «Περίπου το 60% του δήμου είναι τουρκοκυπριακά τεμάχια. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην ορθολογιστική ανάπτυξη, γιατί πολλές φορές ελληνοκυπριακές περιουσίες περικλείονται από τουρκοκυπριακές».

Ο κ. Θεοδώρου αναφέρει ότι έχει καταθέσει εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον υπουργό Εσωτερικών για αξιοποίηση αυτής της γης. «Πολλά από αυτά τα τεμάχια βρίσκονται στον πυρήνα των Πολεμιδιών και θα μπορούσαν να δοθούν σε φτωχές οικογένειες και προσφυγικές οικογένειες, ώστε να ανεγερθούν προκατασκευασμένα σπίτια και να λυθεί μέρος του στεγαστικού προβλήματος».

Όπως σημειώνει, το κόστος στέγασης έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Λεμεσού. «Ένα προκατασκευασμένο σπίτι υψηλών προδιαγραφών μπορεί να κοστίσει μέχρι €70.000. Σήμερα, η αγορά κατοικίας αγγίζει το μισό εκατομμύριο και διαμερίσματος τις €300.000. Ένα νεαρό ζευγάρι δυσκολεύεται τόσο να αγοράσει όσο και να ενοικιάσει».

Ο δήμαρχος υπογραμμίζει ότι χρειάζονται αλλαγές στις χρήσεις γης ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα η διαθέσιμη περιουσία. «Δεν μπορεί το 2026, στο κέντρο των Πολεμιδιών ή σε δρόμο πρωταρχικής σημασίας όπως ο Βόρειος Παρακαμπτήριος, να υπάρχουν τεμάχια που παραμένουν γεωργικά. Πρέπει να δοθούν στεγαστικές λύσεις και να γίνει αλλαγή χρήσης όπου χρειάζεται».

Καταλήγοντας, σημειώνει ότι η αξιοποίηση αυτών των τεμαχίων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος της λύσης. «Με τις εισηγήσεις μας μπορούν να δοθούν λύσεις και να λυθεί σε μεγάλο βαθμό το στεγαστικό πρόβλημα».