Αύξηση 5,2% παρουσίασε ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά την ίδια περίοδο, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές αυξήθηκε κατά 4,1%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές ανήλθε στις 135,02 μονάδες, με έτος βάσης 2021, σημειώνοντας αύξηση 9,0% έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2024.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές ανήλθε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 στις 125,72 μονάδες, παρουσιάζοντας αύξηση 0,6% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025 και 3,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.