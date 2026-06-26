Τα cooling breaks (υποχρεωτικό διάλειμμα ενυδάτωσης, σε ελεύθερη μετάφραση), τα οποία καθιερώθηκαν φέτος υποχρεωτικά για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελλο, αποτέλεσαν εστία αντιπαράθεσης μεταξύ στελεχών της FIFA από τη μια και ποδοσφαιριστών και προπονητών από την άλλη. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην ευημερία των παικτών, δεδομένων των υψηλών θερμοκρασιών σε ορισμένες πόλεις.

Από την άλλη, ορισμένοι παίκτες και προπονητές έχουν εκφράσει δημόσια τα παράπονά τους γι’ αυτή την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή αυτή διακόπτει τη ροή και τον ρυθμό των αγώνων, μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε άθλημα τεσσάρων περιόδων και διευκολύνει ουσιαστικά την προβολή διαφημίσεων από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

Οι εργαζόμενοι, πάντως, παίρνουν ξεκάθαρα θέση υπέρ της απόφασης αυτής και τονίζουν μάλιστα ότι θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους εργασιακούς χώρους, όπου η υψηλή θερμοκρασία διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ασφάλεια και την υγεία τους.

Η ETUC (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων), σε χθεσινή ανακοίνωση της, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι οι εργοδότες θα πρέπει να εμπνευστούν και να βασιστούν στα διαλείμματα ενυδάτωσης που έχουν καθιερωθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, θα πρέπει να συνεργαστούν με τα συνδικάτα, ώστε να δώσουν σε όλους τους εργαζόμενους το δικαίωμα σε διαλείμματα χωρίς απώλεια μισθού -καθώς και σε νερό, σκιά και τουαλέτα- ως μέρος μιας σειράς μέτρων προστασίας που απαιτούνται για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών.

Η ETUC καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εργοδότες θα συνεργαστούν με τα συνδικάτα για να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα κοινής λογικής, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε διαλείμματα, αν και θα πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα τρία λεπτά που προσφέρονται στους ποδοσφαιριστές. Η έκκληση της ETUC έρχεται λίγο πριν από το σεμινάριό της για τη θερμοκρασία στους επαγγελματικούς χώρους και την κλιματική αλλαγή, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Παλέρμο της Ιταλίας, με τη συμμετοχή υπουργών και ακαδημαϊκών.

Στο σεμινάριο θα συζητηθούν και ορισμένα στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι:

Έχει καταγραφεί αύξηση 42% στους θανάτους που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στους χώρους εργασίας στην ΕΕ από το 2000 – Πρόκειται για την ταχύτερη αύξηση από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου.

Ο αριθμός των ατόμων που εκτίθενται σε κύματα καύσωνα στην εργασία στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 60% τα τελευταία 20 χρόνια

47% των εργαζομένων, ανέφεραν ότι ένιωσαν «μεγάλη ζέστη» στην εργασία, αλλά μόνο το 15% σημείωσε ότι είχαν ληφθεί μέτρα για την ασφάλειά τους·

Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν πάνω από 30°C, ο κίνδυνος ατυχημάτων στον χώρο εργασίας αυξάνεται κατά 5-7%, ενώ όταν οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 38°C, τα ατυχήματα είναι πιθανότερα κατά 10% έως 15%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σχετικές οδηγίες προς τους εργοδότες το 2023, αλλά έρευνες που επικαλέστηκε η ETUC έδειξαν ότι οι εργοδότες έχουν επιδείξει «απροθυμία να υιοθετήσουν προληπτικά μέτρα» και «άρνηση να αποδεχτούν την συμπερίληψη ειδικών μέτρων για τη θερμότητα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας». Αυτό συνέβαλε σε μια σειρά από θανάτους, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν το περασμένο καλοκαίρι, προστίθεται.