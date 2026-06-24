Το κύμα καύσωνα που επηρεάζει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη ευνοεί στην Κύπρο συνθήκες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ μόνο πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται την Κυριακή και τη Δευτέρα, «όχι όμως κάτι ακραίο», δήλωσε την Τετάρτη ο Λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας Ανδρέας Χρυσάνθου.

Ο κ. Χρυσάνθου ανέφερε ότι η Δυτική Ευρώπη επηρεάζεται από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στην Ισπανία και τη Γαλλία, ενώ αρκετά πάνω από τα κανονικά επίπεδα θα κινηθούν οι θερμοκρασίες και σε περιοχές όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία και η νότια Αγγλία.

Όπως είπε, η θερμική έξαρση προέρχεται από τον νότο, με θερμές αέριες μάζες κυρίως από την Αφρική, οι οποίες εγκλωβίζονται κοντά στην επιφάνεια λόγω παρατεταμένων υψηλών πιέσεων στη Δυτική Ευρώπη.

Ο Λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας σημείωσε ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, ενώ από το Σαββατοκύριακο και μετά το μοτίβο αυτό φαίνεται να αρχίζει να υποχωρεί.

Για την Κύπρο, είπε ότι το φαινόμενο δεν την επηρεάζει στον ίδιο βαθμό. Αντίθετα, πρόσθεσε, η κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη ευνοεί στην περιοχή της Κύπρου τη δημιουργία σφήνας χαμηλών πιέσεων από τον βορρά, με αποτέλεσμα να φτάνουν δροσερότερες αέριες μάζες στο νησί.

«Θα έχουμε μια πρόσκαιρη άνοδο της τάξης της μίας με δύο ημερών, όχι όμως κάτι ακραίο στον χώρο μας προς το παρόν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Κύπρος παραμένει σε συνθήκες κοντά στα κανονικά επίπεδα.

Ο κ. Χρυσάνθου είπε επίσης ότι η σφήνα χαμηλών πιέσεων ενδέχεται να δώσει βροχές στις ορεινές περιοχές της Κύπρου από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εκδήλωσης καταιγίδων, ανέφερε ότι ο συνδυασμός χαμηλών πιέσεων, υψηλών θερμοκρασιών και αυξημένης υγρασίας μπορεί να δημιουργήσει αστάθεια στην ατμόσφαιρα και να ευνοήσει καλοκαιρινές μπόρες ή καταιγίδες.

Σε σχέση με το αν το κύμα καύσωνα συνδέεται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση. Εξήγησε ότι το φαινόμενο που καταγράφεται στην Ευρώπη σχετίζεται με το μοτίβο πιέσεων στον Ατλαντικό Ωκεανό, ενώ οι συνέπειες του Ελ Νίνιο για την Ευρώπη δεν είναι άμεσες και ενδεχομένως να φανούν σε βάθος χρόνου.

Πρόσθεσε ότι είναι πιθανό να επαναληφθούν παρόμοια επεισόδια μέσα στο καλοκαίρι, υπενθυμίζοντας ότι τον Αύγουστο του 2025 είχε καταγραφεί φαινόμενο θερμικού θόλου στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.

ΚΥΠΕ