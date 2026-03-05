Η Revolut ανακοίνωσε την κατάθεση αίτησης στο Γραφείο Ελέγχου Νομίσματος (OCC) και στον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) των ΗΠΑ για την απόκτηση άδειας λειτουργίας εθνικής τράπεζας, υπό την επωνυμία Revolut Bank US, N.A. Αυτή η κίνηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική επέκταση της Revolut στη Βόρεια Αμερική, ενισχύοντας το όραμά της να καταστεί η πρώτη πραγματικά παγκόσμια τραπεζική πλατφόρμα.

Παράλληλα, η Revolut ανακοίνωσε τον διορισμό του Cetin Duransoy στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) για την αμερικανική αγορά. Ο Duransoy διαδέχεται τον Sid Jajodia, ο οποίος παραμένει στον όμιλο αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Global CEO Τραπεζικών Υπηρεσιών.

Στρατηγικά πλεονεκτήματα της τραπεζικής άδειας

Η απόκτηση της τραπεζικής άδειας θα προσφέρει στη Revolut διάφορα στρατηγικά πλεονεκτήματα:

Απόλυτος έλεγχος της εμπειρίας του πελάτη : Δίνει τη δυνατότητα στην Revolut να αναπτύσσει τα προϊόντα της με μεγαλύτερη ταχύτητα και να προσφέρει καλύτερη αξία στους πελάτες της.

: Δίνει τη δυνατότητα στην Revolut να αναπτύσσει τα προϊόντα της με μεγαλύτερη ταχύτητα και να προσφέρει καλύτερη αξία στους πελάτες της. Εθνική κάλυψη : Η εταιρεία θα μπορεί να λειτουργεί και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ υπό ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο.

: Η εταιρεία θα μπορεί να λειτουργεί και στις υπό ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο. Άμεση πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών : Διασφαλίζει την απευθείας σύνδεση με διατραπεζικά δίκτυα όπως το Fedwire και το ACH , ενισχύοντας την ταχύτητα και την αποδοτικότητα του κόστους στις συναλλαγές.

: Διασφαλίζει την απευθείας σύνδεση με όπως το και το , ενισχύοντας την ταχύτητα και την αποδοτικότητα του κόστους στις συναλλαγές. Διεύρυνση δανειοδοτικών δυνατοτήτων : Επιτρέπει στην Revolut να προσφέρει προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες , ενισχύοντας το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) της.

: Επιτρέπει στην Revolut να προσφέρει και , ενισχύοντας το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) της. Ασφάλιση FDIC: Παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρει καταθέσεις ασφαλισμένες από τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων στους πελάτες της στις ΗΠΑ.

Στρατηγική Επέκτασης και Ορόσημα

Η Revolut δραστηριοποιείται ήδη σε 40 αγορές παγκοσμίως και έχει θέσει ως στόχο την είσοδο σε 30 νέες αγορές έως το 2030, με σκοπό να προσελκύσει 100 εκατομμύρια πελάτες μέχρι τα μέσα του 2027. Η αίτηση για την τραπεζική άδεια στις ΗΠΑ, μετά την επέκταση της εταιρείας στο Μεξικό, αποτελεί καθοριστικό βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Στα πρόσφατα ορόσημα της εταιρείας περιλαμβάνονται:

Η έναρξη τραπεζικών εργασιών στο Μεξικό.

στο Μεξικό. Η εξασφάλιση άδειας πληρωμών στην Ινδία .

. Η κατ’ αρχήν έγκριση άδειας πληρωμών στα ΗΑΕ.

στα ΗΑΕ. Τα εγκαίνια της νέας παγκόσμιας έδρας της Revolut στο Λονδίνο.

Διορισμός του Cetin Duransoy

Ο Cetin Duransoy αναλαμβάνει τη θέση του CEO για τις ΗΠΑ, φέρνοντας μαζί του άνω των δύο δεκαετιών εμπειρίας στους τομείς της τεχνολογίας, των πληρωμών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πρόσφατα, διετέλεσε CEO της Raisin US, όπου ηγήθηκε της επέκτασης του δικτύου της σε περισσότερους από 90 τραπεζικούς και πιστωτικούς συνεργάτες.