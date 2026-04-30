Το ενδεχόμενο ανάπτυξης υπερηχητικού πυραύλου κατά του Ιράν εξετάζουν για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια κίνηση που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει νέα κλιμάκωση στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει ζητήσει την αποστολή του υπερηχητικού συστήματος «Dark Eagle» στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αποκτήσει ένα σύστημα μεγαλύτερης εμβέλειας για να χτυπήσει εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων στο εσωτερικό της χώρας

Εφόσον εγκριθεί, θα πρόκειται για την πρώτη επιχειρησιακή ανάπτυξη του συγκεκριμένου όπλου, το οποίο αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις και δεν έχει ακόμη κηρυχθεί πλήρως επιχειρησιακό, σε αντίθεση με αντίστοιχα συστήματα της Ρωσίας και της Κίνας.

Το αίτημα φέρεται να έπεται της κίνησης του Ιράν να μετακινήσει τους εκτοξευτές του εκτός εμβέλειας του πυραύλου Precision Strike Missile, ο οποίος μπορεί να πλήξει στόχους σε αποστάσεις άνω των 300 μιλίων.

«Πιο φονικός» ο δεύτερος γύρος συγκρούσεων αν ξεκινήσει

Παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 9 Απριλίου μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, το αίτημα υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν περιθώρια να προκαλέσουν νέα πλήγματα, άπαξ και το αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, και οι δύο πλευρές φέρονται να αξιοποιούν το διάστημα αυτό για επανεξοπλισμό και τον σχεδιασμό επόμενων κινήσεων, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι ενδεχόμενος νέος γύρος συγκρούσεων ίσως αποδειχθεί πιο φονικός.

Η πιθανή ανάπτυξη του συστήματος θα αποτελούσε επίσης μήνυμα προς στρατηγικούς ανταγωνιστές, όπως η Ρωσία και η Κίνα, ότι οι ΗΠΑ αποκτούν πλέον ισάξιες δυνατότητες. Ο «Dark Eagle», γνωστός και ως Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), εκτιμάται ότι διαθέτει εμβέλεια άνω των 1.700 μιλίων και είναι σχεδιασμένος να κινείται με ταχύτητα πενταπλάσια του ήχου, εκτελώντας ελιγμούς για να αποφεύγει την αναχαίτιση.

Το σύστημα αναπτύχθηκε για επιχειρήσεις απέναντι σε προηγμένα αντιαεροπορικά δίκτυα, όπως αυτά που διαθέτουν η Ρωσία και η Κίνα, ενώ κάθε πύραυλος, που κατασκευάζεται από την Lockheed Martin, εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια, με περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων μονάδων.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν ήδη χρησιμοποιήσει εκτενώς άλλους προηγμένους πυραύλους, όπως τον JASSM-ER, με περισσότερους από 1.100 να έχουν εκτοξευθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αν και η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι διαθέτει τοπική αεροπορική υπεροχή σε ορισμένες περιοχές του Ιράν, η κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μαχητικών υποδηλώνει ότι τμήματα του ιρανικού εναέριου χώρου παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνα.

skai.gr