Περισσότερες από εκατό πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα, καθώς δύο τροπικές καταιγίδες πλησιάζουν το αρχιπέλαγος της Ιαπωνίας. Οι αρχές έχουν απευθύνει συστάσεις σε κατοίκους ορισμένων περιοχών να απομακρυνθούν άμεσα από τις εστίες τους, λόγω κινδύνου πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Η καταιγίδα Μεκχάλα, με ριπαίους ανέμους που σύμφωνα με μετεωρολογικές εκτιμήσεις φτάνουν έως και τα 144 χιλιόμετρα την ώρα, αναμένεται να πλήξει τη χώρα μέσα στις επόμενες ώρες. Ήδη ισχυρές βροχοπτώσεις επηρεάζουν περιοχές της νότιας και δυτικής Ιαπωνίας.

Αναμένεται να κινηθεί κατά μήκος των νησιών Κιούσου και Σικόκου το σαββατοκύριακο· κατόπιν, δεν αποκλείεται να ενωθεί με την καταιγίδα Χίγκος, που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Heavy rain has triggered landslide warnings for parts of Japan as Tropical Storm Mekkhala approaches Okinawa. Another storm is expected to near eastern Japan on Saturday, with some regions forecast to receive up to 200 mm of rain in 24 hours.



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Αν πράγματι οι δυο καταιγίδες ενωθούν, ενδέχεται να εμφανιστεί το φαινόμενο Φουτζιουάρα, που καθιστά πολύ δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεψη για την ισχύ και την κατεύθυνση της νέας.

Οι εταιρείες Japan Airlines και All Nippon Airways ακύρωσαν αντιστοίχως 70 και 50 πτήσεις, που θα κατευθύνονταν προς ή θα αναχωρούσαν από τους νομούς Οκινάουα και Καγόσιμα.

Στον νομό Κιότο συστήθηκε η εσπευσμένη απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από τις αρχές, που φοβούνται ότι θα γίνουν κατολισθήσεις.

A Level 4 Flood Danger Warning has been in effect for the Kamo River and Takano River in Kyoto City, Kyoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/o9OiRDniM0 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 26, 2026

Στο Κιότο και στην Οσάκα ανακοινώθηκε ότι το επίπεδο των υδάτων στα κυριότερα ποτάμια ανεβαίνει και απευθύνθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να επαγρυπνούν για το ενδεχόμενο πλημμυρών.

Οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις ακύρωσαν την πρώτη προβλεπόμενη πτήση V-22 Osprey με προορισμό τη νήσο Μιγιάκο, στο πλαίσιο κοινών γυμνασίων με τις ΗΠΑ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

protothema.gr