Περισσότερες από εκατό πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα, καθώς δύο τροπικές καταιγίδες πλησιάζουν το αρχιπέλαγος της Ιαπωνίας. Οι αρχές έχουν απευθύνει συστάσεις σε κατοίκους ορισμένων περιοχών να απομακρυνθούν άμεσα από τις εστίες τους, λόγω κινδύνου πλημμυρών και κατολισθήσεων.
Η καταιγίδα Μεκχάλα, με ριπαίους ανέμους που σύμφωνα με μετεωρολογικές εκτιμήσεις φτάνουν έως και τα 144 χιλιόμετρα την ώρα, αναμένεται να πλήξει τη χώρα μέσα στις επόμενες ώρες. Ήδη ισχυρές βροχοπτώσεις επηρεάζουν περιοχές της νότιας και δυτικής Ιαπωνίας.
Αναμένεται να κινηθεί κατά μήκος των νησιών Κιούσου και Σικόκου το σαββατοκύριακο· κατόπιν, δεν αποκλείεται να ενωθεί με την καταιγίδα Χίγκος, που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση, στον Ειρηνικό Ωκεανό.
Αν πράγματι οι δυο καταιγίδες ενωθούν, ενδέχεται να εμφανιστεί το φαινόμενο Φουτζιουάρα, που καθιστά πολύ δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεψη για την ισχύ και την κατεύθυνση της νέας.
Οι εταιρείες Japan Airlines και All Nippon Airways ακύρωσαν αντιστοίχως 70 και 50 πτήσεις, που θα κατευθύνονταν προς ή θα αναχωρούσαν από τους νομούς Οκινάουα και Καγόσιμα.
Στον νομό Κιότο συστήθηκε η εσπευσμένη απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από τις αρχές, που φοβούνται ότι θα γίνουν κατολισθήσεις.
Στο Κιότο και στην Οσάκα ανακοινώθηκε ότι το επίπεδο των υδάτων στα κυριότερα ποτάμια ανεβαίνει και απευθύνθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να επαγρυπνούν για το ενδεχόμενο πλημμυρών.
Οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις ακύρωσαν την πρώτη προβλεπόμενη πτήση V-22 Osprey με προορισμό τη νήσο Μιγιάκο, στο πλαίσιο κοινών γυμνασίων με τις ΗΠΑ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.