Έκπληξη προκάλεσε η Σουηδή υπουργός Κλίματος Ρομίνα Πουρμοχτάρι σε συνεδρίαση υπουργών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, εμφανιζόμενη με τον τριών μηνών γιο της αγκαλιά.

Η Σουηδή υπουργός Κλίματος, Ρομίνα Πουρμοχτάρι, προσήλθε στη συνεδρίαση μαζί με τον γιο της, Άνταμ, θέλοντας να αναδείξει τη σημασία των πολιτικών γονικής άδειας που επιτρέπουν στις γυναίκες να συνδυάζουν την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή χωρίς να αναγκάζονται να επιλέξουν ανάμεσα στα δύο. «Ήθελα να δείξω έμπρακτα ότι δεν χρειάζεται να κάνεις αυτή την επιλογή. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει και έναν σύντροφο που δεν έχει ξεπερασμένες αντιλήψεις, που είναι σύγχρονος και πρόθυμος να σταθεί δίπλα σου και να σε στηρίξει», δήλωσε στο Reuters.

Βίντεο: Σουηδή υπουργός σε συνεδρίαση υπουργών της ΕΕ μαζί με το 3 μηνών μωρό της

Swedish climate minister Romina Pourmokhtari brought her infant son to an EU council meeting in Luxembourg to highlight the benefits of parental leave policies https://t.co/0qkUofqt17 pic.twitter.com/7Ro5IIKlyd — Reuters (@Reuters) June 25, 2026

Αξιωματούχος του Συμβουλίου της ΕΕ ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι η πρώτη φορά που βρέφος συμμετέχει σε συνεδρίαση υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η 30χρονη Πουρμοχτάρι είχε γίνει το 2022 η νεότερη υπουργός στην ιστορία της Σουηδίας. Πρόσφατα επέστρεψε από γονική άδεια, ενώ ο σύζυγός της βρίσκεται σε άδεια έως τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου και τη συνόδευσε στο Λουξεμβούργο για να φροντίζει τον μικρό Άνταμ. Η Σουηδία προσφέρει ένα από τα πιο γενναιόδωρα συστήματα γονικής άδειας παγκοσμίως, το οποίο παρέχει συνολικά περίπου 16 μήνες αμειβόμενης άδειας στους γονείς. Από αυτό το διάστημα, 90 ημέρες προορίζονται για κάθε γονέα ξεχωριστά και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν, χάνονται. Οι μη μεταβιβάσιμες αυτές ημέρες -που συχνά ονομάζονται «μήνες του μπαμπά» – έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τους μπαμπάδες να περνούν περισσότερο χρόνο αμ ετα παιδιά τους.

Η υπουργός απέδωσε σε αυτή την πολιτική, αλλά και στη στήριξη της ομάδας της, το γεγονός ότι θεωρείται λιγότερο αμφιλεγόμενο να εργάζεται η ίδια ενώ ο σύζυγός της φροντίζει το παιδί. Τόνισε ότι οι πολιτικές στήριξης των οικογενειών δεν περιορίζονται μόνο στη διάθεση περισσότερων δημόσιων πόρων για μεγαλύτερες άδειες γονέων. Κάλεσε επίσης τις κυβερνήσεις να εξετάσουν πιο ευέλικτους κανόνες για τον επιμερισμό της γονικής άδειας μεταξύ των γονέων, καθώς και την παροχή οικονομικά προσιτής παιδικής φροντίδας. «Δημιουργεί πολλή αξία που δεν πρέπει να υποτιμάται. Αξία που μπορεί να μην είναι πάντα οικονομική — αλλά στο τέλος, μπορεί επίσης να είναι οικονομική, στο να μην έχουμε εξαντλημένους εργαζόμενους», είπε, αναφερόμενη στο βάρος που επωμίζονται πολλοί γονείς που προσπαθούν να συνδυάσουν την εργασία και την οικογένεια.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Κλίματος της Πολωνίας, Κριστόφ Μπολέστα, δήλωσε ότι δεν αποτέλεσε πρόβλημα η παρουσία ενός μωρού στη συνεδρίαση. «Νομίζω ότι είναι υπέροχο», δήλωσε στο Reuters. «Δεν είναι εμπόδιο, είναι απλώς ένα μέρος της ζωής».

iefimerida.gr