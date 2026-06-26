Τον Γενάρη του 1975, ο Πρόεδρος Μακάριος, προβαίνοντας σε έναν πολιτικό ελιγμό για να ξεφύγει από την πίεση της Αριστεράς για σύσταση κυβέρνησης εθνικής ενότητας, πρότεινε τη δημιουργία ενός συμβουλίου απαρτιζομένου από τους πολιτικούς αρχηγούς, του οποίου αποστολή ήταν να τον συμβουλεύει επί του Κυπριακού. Έτσι προέκυψε αυτό που όλοι σήμερα γνωρίζουν ως «Εθνικό Συμβούλιο».

Στο βιβλίο του «Η Κατάθεσή μου» (τόμος 4) ο Γλαύκος Κληρίδης αναφέρει πως η πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 1975. Παρόντες ήταν:

Μακάριος, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκος Κληρίδης, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και Ελληνοκύπριος συνομιλητής, Τάσσος Παπαδόπουλος, βουλευτής, Εζεκίας Παπαϊωάννου, βουλευτής και γ.γ. ΑΚΕΛ, Σταύρος Ποσκώτης, βουλευτής και Τάκης Χατζηδημητρίου, αναπληρωτής του απουσιάζοντος στο εξωτερικό βουλευτή κ. Βάσου Λυσσαρίδη, προέδρου της ΕΔΕΚ.

Πιο κάτω, στο ίδιο κεφάλαιο που αφορά τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου, ο Γλαύκος Κληρίδης αναφέρεται στις αρμοδιότητες που συμφωνήθηκαν, τότε, να έχει το εν λόγω σώμα. Θα είχε αρμοδιότητα επί όλων των πλευρών του Κυπριακού, τόσο επί της ουσίας όσο και επί της τακτικής. Θα συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών και άλλοι αξιωματούχοι, θα συνεδρίαζε τακτικά κάθε δεύτερη Τετάρτη, δεν θα κρατούνταν πρακτικά, και ο συνομιλητής θα ενημέρωνε το Σώμα για τις συνομιλίες.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπήκαν οι βάσεις και για το ποιοι συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο: βασικά, όσα κόμματα εκπροσωπούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μεταξύ του τότε και του σήμερα πέρασαν 51 και μισό χρόνια, διάστημα στο οποίο άλλαξε εν πολλοίς και η κυπριακή πολιτική πραγματικότητα.

Τότε, αλλά και αργότερα, ήταν άκρως φυσιολογικό να συμμετέχουν οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων σε μια σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να συζητούν το Κυπριακό, το κατ’ εξοχήν νούμερο ένα πρόβλημα της Κύπρου (είτε μας αρέσει, είτε όχι).

Όταν την περασμένη άνοιξη πραγματοποιείτο και πάλι σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου, από τη στήλη αυτή είχα σημειώσει πως ενδεχομένως αυτή να ήταν και η τελευταία συνεδρία του Σώματος όπως το γνωρίζαμε για δεκαετίες. Είχα, παράλληλα, τον προβληματισμό εάν μπορούσε το Σώμα να λειτουργήσει και μετά τις εκλογές κατά τρόπο ανάλογο με το παρελθόν, μιας και διαφαινόταν από τότε ποιοι θα ήταν μέσα στη νέα Βουλή.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αποφάσισε, ενόψει και εξελίξεων στο Κυπριακό, να συγκαλέσει συνεδρία Εθνικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση. Θα μπορούσε βεβαίως να αποφύγει τη σύγκληση της συνεδρίας, όμως έκρινε πως χρειαζόταν να γίνει αυτή η δοκιμή για να διαφανεί πώς λειτουργεί το Σώμα.

Έτσι, την περασμένη Δευτέρα, βρέθηκα κι εγώ στον Λόφο για να καλύψω δημοσιογραφικά μια ακόμα συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδρίαζε για πρώτη φορά υπό τη νέα του σύνθεση, όπως διαμορφώθηκε κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Περισσότερο από περιέργεια πήγα για να καταγράψω τις πρώτες τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών ενόψει εξελίξεων.

Δεν θα σταθώ ούτε στον Στέφανο Στεφάνου και στον Νικόλα Παπαδόπουλο, δύο αρκετά καλούς γνώστες του Κυπριακού, ούτε στην Αννίτα Δημητρίου και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αλλά θα πάω στον Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος μας δήλωσε: «Η Άμεση Δημοκρατία, ακόμα δεν έχει θέση για το Κυπριακό. Όταν θα δούμε περισσότερη κινητικότητα θα διαβουλευτούμε μαζί με τον κόσμο μας και θα αποφασίσουμε αν είμαστε υπέρ ή κατά της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας».

Προσωπικά καμιά έκπληξη για την τοποθέτηση. Ήταν ειλικρινής και είπε αυτό που ισχύει. Το κόμμα του δεν έχει σχέση με το Κυπριακό.

Αυτό που με εκπλήττει είναι οι αντιδράσεις πολλών. Ακούω και διαβάζω έκτοτε πολλά σχόλια.

Όμως, δεν είστε εσείς που λέγατε «φτάνει με τους ίδιους και τους ίδιους», ή «είδαμε και τους άλλους τι έκαναν», ή πως έπρεπε να τιμωρηθεί το σύστημα; Δεν είστε εσείς που τρέχετε να δείτε πού πήγε το ζεύγος Παναγιώτου ή ψάχνετε εναγωνίως να βρείτε το επόμενο βίντεό του;

Ο Φειδίας Παναγιώτου και οι βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας ήταν καθαρά δική σας επιλογή… και κανενός άλλου.