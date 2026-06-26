Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο τρίμηνο του 2026, καλύπτοντας το 57,4% των συνολικών εισαγωγών LNG, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Στον τομέα του LNG, η Ρωσία βρέθηκε στη δεύτερη θέση με μερίδιο 17,3%, ενώ ακολούθησε το Κατάρ με 6,6%.

Συνολικά, οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου της ΕΕ μειώθηκαν κατά 8% σε αξία σε σύγκριση με τον μηνιαίο μέσο όρο του 2025. Ωστόσο, σε όγκο αυξήθηκαν κατά 2,9%, στοιχείο που αντανακλά τη μεταβολή των διεθνών τιμών ενέργειας.

Στις εισαγωγές φυσικού αερίου σε αέρια μορφή καταγράφηκε πτώση τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα. Η αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 12,7%, ενώ ο όγκος υποχώρησε κατά 4%.

Η Νορβηγία διατήρησε τη θέση της ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου μέσω αγωγών, καλύπτοντας το 54,4% των εισαγωγών φυσικού αερίου σε αέρια μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθησαν η Αλγερία με 18,5% και η Ρωσία με 9,8%.

Στις εισαγωγές πετρελαίου, οι ποσότητες παρέμειναν σχεδόν σταθερές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε οριακά κατά 0,8%, ενώ ο όγκος μειώθηκε κατά 0,6%.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της ΕΕ, με μερίδιο 17,8% των συνολικών εισαγωγών. Ακολούθησαν η Νορβηγία με 16,6% και το Καζακστάν με 9,6%.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη διευρυνόμενη ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στον τομέα του LNG, ενώ η Νορβηγία παραμένει ο βασικός προμηθευτής φυσικού αερίου μέσω αγωγών.