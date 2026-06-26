Άφηναν πίσω μόνο τα τζάμια, ενώ φόρτωναν και εξαφανίζονταν με τα αλουμινένια πλαίσια. Αυτός φαίνεται να ήταν ο τρόπος δράσης του 46χρονου και της 44χρονης συμβίας του, οι οποίοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για δύο υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών στην επαρχία Λεμεσού. Το Δικαστήριο Λεμεσού διέταξε σήμερα την πενθήμερη κράτησή τους, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι δύο ύποπτοι φέρονται να εμπλέκονται σε δύο διαφορετικές υποθέσεις που διαπράχθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στην επαρχία Λεμεσού. Η πρώτη υπόθεση καταγγέλθηκε από 50χρονο εργολάβο, ο οποίος ανέφερε ότι διαρρήχθηκε η εξοχική κατοικία του στον Μονιάτη. Από την κατοικία κλάπηκαν τρεις μεγάλες συρόμενες αλουμινένιες πόρτες με τις περσίδες τους, τέσσερα συρόμενα αλουμινένια παράθυρα με τις περσίδες τους, καθώς και τρεις συμπιεστές κλιματιστικών.

Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, η διάρρηξη εκτιμάται ότι διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Οι δράστες αφαίρεσαν τα τζάμια από τα αλουμινένια πλαίσια, ωστόσο τα άφησαν στη σκηνή.

Η δεύτερη υπόθεση καταγγέλθηκε χθες από ιδιοκτήτη εστιατορίου στην Άλασσα, το οποίο δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Όπως ανέφερε, έλαβε ειδοποίηση μέσω του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης ότι άγνωστα πρόσωπα είχαν παραβιάσει τον χώρο. Ο παραπονούμενος μετέβη αμέσως στο σημείο, όπου εντόπισε άγνωστη γυναίκα να κάθεται μέσα σε όχημα. Όταν τη ρώτησε τι έκανε εκεί, εκείνη ισχυρίστηκε ότι είχε σταματήσει για να κάνει τη φυσική της ανάγκη και στη συνέχεια αποχώρησε.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Λάνιας τα οποία διαπίστωσαν ότι οι δράστες είχαν αφαιρέσει έξι αλουμινένια παράθυρα. Αφού αφαίρεσαν τα αλουμινένια πλαίσια, εγκατέλειψαν τα τζάμια στον χώρο. Από τη μελέτη κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, οι ανακριτές αναγνώρισαν ως υπόπτους τον 46χρονο και την 44χρονη, οι οποίοι είναι γνωστοί στις Αρχές από την απασχόλησή τους σε παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν.

Εναντίον τους εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και ακολούθως εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Κατά την ανάκρισή τους άσκησαν το δικαίωμα της σιωπής. Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές αναζητούν την κλοπιμαία περιουσία και αναμένεται να διενεργηθούν έρευνες σε συγκεκριμένους χώρους.