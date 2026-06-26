Τη θέση ότι κανένας αστυνομικός δεν μπορεί να αποστέλλει βιογραφικό σημείωμα διατύπωσε στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος «Ισότητα», Νίκος Λοϊζίδης, σχολιάζοντας το βίντεο που ανάρτησε ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου.

Αρχικά ανέφερε ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας είναι ο μόνος αρμόδιος για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αστυνομικών. «Δεν μπορούμε να αποστέλλουμε βιογραφικά. Θα στείλουμε σε κάποιον πολίτη τα στοιχεία της εκπαίδευσης οποιουδήποτε αστυνομικού στην ΥΚΑΝ, στην Αντιτρομοκρατική, στα Εκρηκτικά ή στη Μυστική Υπηρεσία;», διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε, «Είμαστε αστυνομικοί και όχι ποδοσφαιριστές για να στέλνουμε βιογραφικά σε μάνατζερ».

Αναφερόμενος στον Φειδία Παναγιώτου, υποστήριξε ότι έχει υποπέσει σε ατόπημα. «Του έστειλα και μήνυμα», είπε.

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί δεν μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικά. «Ακόμη και αν ένας πολιτικός ζητήσει να τοποθετηθεί στη φρουρά του συγκεκριμένος αστυνομικός, επειδή τον γνωρίζει, και πάλι τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Αρχηγός της Αστυνομίας», σημείωσε.

Ο κ. Λοϊζίδης τόνισε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί δεν επιλέγουν τους αστυνομικούς που στελεχώνουν τις φρουρές τους.

Πόσα αμείβονται οι ποινικοί ανακριτές

Αναφερόμενος στον διορισμό των ποινικών ανακριτών, διευκρίνισε ότι αμείβονται με 50 ευρώ την ώρα. «Είναι στην κλίμακα Α16», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι το ίδιο ποσό λαμβάνουν και οι ποινικοί ανακριτές που διερευνούν υποθέσεις που αφορούν αστυνομικούς.

«Μια ανακριτική κατάθεση, η οποία μπορεί να ληφθεί μέσα σε μία ώρα, ενδέχεται να διαρκέσει ακόμη και τρεις ημέρες, επειδή η αμοιβή είναι 50 ευρώ την ώρα», ανέφερε.