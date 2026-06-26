Το κυκλοφοριακό με πρωτοφανείς τρόπους προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ορισμένες χώρες, επιστρατεύοντας την τεχνολογία καθώς και έξυπνες κάμερες που μετρούν τους επιβάτες εντός των αυτοκινήτων. Ο νέος περιορισμός, έρχεται για εκείνους που επιβαρύνουν το οδικό δίκτυο όντας μόνοι εντός του οχήματος.

Τα περισσότερα κράτη του δυτικού κόσμου έχουν εξαντλήσει το οπλοστάσιο τους στην απέλπιδα προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου της κυκλοφοριακής συμφόρησης και δεν είναι λίγες εκείνες οι χώρες που έχουν θεσπίσει περιορισμούς στην κίνηση εκείνων που συνηθίζουν να κινούνται μόνοι τους στο αυτοκίνητο.

Οι ΗΠΑ της Αμερικής, η Γαλλία και η Ισπανία αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, καθώς διαθέτουν ήδη ένα διευρυμένο οδικό δίκτυο στο οποίο «απαγορεύεται» να κινούνται οι οδηγοί που δεν μεταφέρουν επιβάτες στο αυτοκίνητο.

Ουσιαστικά πρόκειται για λωρίδες συνεπιβατισμού οι οποίες απευθύνονται σε εκείνα τα οχήματα στα οποία επιβαίνουν τουλάχιστον δύο άτομα.

Οι λωρίδες αυτές «ενεργοποιούνται» τις ώρες αιχμής και εξασφαλίζουν ταχύτερες μετακινήσεις, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των οχημάτων αποκλείονται από αυτές.

Ο «αποκλεισμός» αυτός περιφρουρείται με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικότερα με κάμερες, οι οποίες μετρούν τους επιβάτες των οχημάτων και «φωτογραφίζουν» εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις.

Στην Ισπανία μάλιστα, τοποθετείται μια νέα γενιά «έξυπνων» καμερών οι οποίες χαρακτηρίζοντας ως «πολυπαραβατικές», καθώς μπορούν βεβαιώνουν πολλές και διαφορετικές παραβάσεις την ίδια ακριβώς στιγμή.

Για παράδειγμα, αν ένας μοναχικός… οδηγός κάνει χρήση τη λωρίδα του συνεπιβατισμού και κινείται με υπερβολική ταχύτητα, τότε θα λάβει δύο κλήσεις για δύο διαφορετικές παραβάσεις.

Το πρόστιμο για την παράνομη κίνηση σε λωρίδα συνεπιβατισμού ανέρχεται στην Ισπανία στα 200 ευρώ και με δεδομένο ότι το δίκτυο αυτών των λωρίδων επεκτείνεται διαρκώς, το αντικίνητρο για τη χρήση τους είναι ισχυρό.

Σημειώστε ότι το 85% των ατόμων που μετακινούνται με το αυτοκίνητό τους μέσα στην πόλη είναι μοναχικοί οδηγοί, αριθμός που αναδεικνύει το περιθώριο βελτίωσης της κατάστασης που βιώνουμε όλοι καθημερινά στους δρόμους με την υιοθέτηση του συνεπιβατισμού.

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο η ιδέα της δημιουργίας λωρίδων αποκλειστική κυκλοφορίας για οχήματα που μεταφέρουν δύο ή περισσότερα άτομα έχει πέσει και στο τραπέζι και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί κάποια σχετική απόφαση για τη χώρα μας.

carandmotor.gr