Με στόχο την κατάρτιση, εντός των επόμενων εβδομάδων, ενός οριστικοποιημένου καταλόγου έργων με σειρά προτεραιότητας για αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στη Λεμεσό, πραγματοποιήθηκε χθες ευρεία σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο της πόλης, υπό τον υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, Δημάρχων της επαρχίας και αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ο Δήμαρχος Πολεμιδιών, Άντρος Θεοδώρου, ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, και ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, καθώς και εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Σημαντικό και θετικό στοιχείο για την πόλη είναι μέχρι το τέλος του έτους τρία τμήματα του βόρειου παρακαμπτήριου θα βρίσκονται στο στάδιο προκήρυξης προσφορών, κάνοντας λόγο για έργο προτεραιότητας στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας αποσυμφόρησης της πόλης.

«Σε μια πόλη όπου κάθε χρόνο εγγράφονται περίπου 10.000 αυτοκίνητα, το οδικό δίκτυο πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζεται και να συμπληρώνεται», ανέφερε, σημειώνοντας πως υπάρχει κοινή αντίληψη μεταξύ Υπουργείου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων.

Ο Υπουργός εξήγησε ότι πέραν του βόρειου παρακαμπτήριου, ο οποίος αποτελεί έργο προτεραιότητας, προωθούνται και μικρότερης κλίμακας παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα και να δώσουν «ανάσες» στο κυκλοφοριακό. «Αν δεν ξεκινήσουμε σήμερα τον βόρειο παρακαμπτήριο, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Παράλληλα, υπάρχουν μικρά έργα που μπορούν να γίνουν άμεσα και να βοηθήσουν σημαντικά», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι εντός δύο έως τριών εβδομάδων αναμένεται να παρουσιαστεί ο κατάλογος των έργων και οι προτεραιότητες υλοποίησής τους, ενώ επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η προκήρυξη τμημάτων του βόρειου παρακαμπτήριου εντός του 2026.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, ώστε να ενταχθούν τα απαραίτητα κονδύλια για τα έργα που θα συμφωνηθούν. Αναφερόμενος στο σύστημα Park & Ride, σημείωσε ότι παρά τα προβλήματα αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών, εξετάζονται νέα έργα, μεταξύ άλλων και στη Γερμασόγεια, με στόχο την ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών.

Για τις λεωφορειολωρίδες, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποσπασματικά, αλλά ως μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης και επαρκή αριθμό δρομολογίων. Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης ανέφερε, βασικές προτεραιότητες αποτελούν ο βόρειος παρακαμπτήριος και τα μικρά έργα βραχυπρόθεσμης υλοποίησης, ιδιαίτερα στις περιοχές γύρω από τον αυτοκινητόδρομο που «χωρίζει την πόλη στα δύο». «Κομβικό σημείο πλέον είναι οι χρόνοι υλοποίησης, γιατί κάθε μέρα που περνά η ζωή των Λεμεσιανών γίνεται αφόρητη», δήλωσε.

Ο κ. Αρμεύτης ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας τραμ στη Λεμεσό, σημείωσε ότι βρίσκεται υπό εκπόνηση προμελέτη βιωσιμότητας σε συνεργασία με τους Δήμους Αμαθούντας και Πολεμιδιών.

Ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, σημείωσε ότι η Λεμεσός «ασφυκτιά» εδώ και χρόνια λόγω της έλλειψης έργων υποδομής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προτεραιοποίηση των έργων και καλύτερο συντονισμό μεταξύ κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών μεταξύ κυβερνητικών τμημάτων.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, ανέφερε ότι η δυτική Λεμεσός δέχεται τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο, σημειώνοντας πως περίπου 35.000 οχήματα κινούνται καθημερινά στις βασικές οδικές αρτηρίες της περιοχής. Χαιρέτισε επίσης την πρόθεση της Κυβέρνησης να δώσει μεγαλύτερο ρόλο στους Δήμους σε ό,τι αφορά την εκπόνηση μελετών και την προώθηση έργων.