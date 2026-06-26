Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τη νόσο του Lyme περιέγραψε η Μπέλα Χαντίντ, λέγοντας πως είναι μια διαρκής και καθημερινή μάχη και πως οι κακές ημέρες είναι περισσότερες από τις καλές.

Την Πέμπτη, το 29χρονο μοντέλο δημοσίευσε μια σειρά από Insta stories στα οποία αναφέρθηκε σε μια πρόσφατη έξαρση της ασθένειάς της.

Ξεκίνησε τις αναρτήσεις της με ένα εκτενές μήνυμα, εξηγώντας πόσο «τρομακτικό» είναι να προσπαθεί να περιγράψει τα συμπτώματά της: Πόνο, εξάντληση, έντονη κόπωση, άγχος, νοητική σύγχυση, λοιλώξεις και ψυχικά τραύματα. Όπως ανέφερε, όλα αυτά οδηγούν σε «έντονη απομόνωση και κατάθλιψη, ιδιαίτερα όταν διαρκούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα».

«Ιδιαίτερα όταν δοκιμάζεις τα πάντα» συνέχισε, εξηγώντας ότι έχει διαβάσει βιβλία και προσωπικές ιστορίες άλλων ανθρώπων για να κατανοήσει καλύτερα τη νόσο, τα συμπτώματα και τις πιθανές θεραπείες, όμως εξακολουθεί να βιώνει περιόδους υποτροπής.

Μπέλα Χαντίντ: Παλεύεις, αλλά τίποτα δεν μοιάζει πια βέβαιο

«Αναζητάς απαντήσεις που κανείς δεν μπορεί να σου δώσει. Παλεύεις. Επιτέλους έχεις μερικές καλές ημέρες. Νομίζεις ότι βρήκες το σωστό θεραπευτικό πρωτόκολλο, τη σωστή ρουτίνα, τη σωστή αγωγή… και ξαφνικά η έξαρση επιστρέφει και, μέσα σε μια στιγμή, τίποτα δεν μοιάζει πια βέβαιο».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι, εξαιτίας αυτών των εξάρσεων, αναγκάζεται να ακυρώνει σχέδια και αδυνατεί να προγραμματίσει την καθημερινότητά της, επειδή «ποτέ» δεν γνωρίζει πώς θα αισθάνεται την επόμενη ημέρα.

«Ξυπνάς με το άγχος να έχει εγκατασταθεί ήδη μέσα στο σώμα σου», έγραψε η Μπέλα Χαντίντ. «Νιώθεις σωματικό πόνο πριν καν τα πόδια σου αγγίξουν το πάτωμα… Κι όμως, πρέπει να βρεις τη δύναμη να συνεχίσεις άλλη μία ημέρα μέσα σε ένα σώμα και ένα μυαλό που είναι εντελώς εξαντλημένα».

Το διάσημο μοντέλο ανέφερε ότι έχει μάθει να κρύβει τα ανεξήγητα συναισθήματα και τις δυσκολίες που βιώνει. «Μερικές φορές αισθάνομαι ότι, αν δεν έχεις περάσει κάτι παρόμοιο ή δεν έχεις αγαπήσει κάποιον που το έχει ζήσει, είναι αδύνατο να καταλάβεις πραγματικά τι σημαίνει», έγραψε.

«Ζω σε ένα σώμα που έχει περισσότερες κακές ημέρες παρά καλές»

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι, όσο δύσκολο κι αν είναι, πιστεύει ότι «κάθε δυσκολία μάς αφήνει ένα μάθημα, μια βαθύτερη συμπόνια ή μια δύναμη που δεν γνωρίζαμε ότι διαθέταμε». Και συμπλήρωσε: «Μας οδηγεί στους ανθρώπους, στα μέρη και στις εμπειρίες που έχουμε σήμερα. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για τη ζωή, αλλά όταν ζεις μέσα σε ένα σώμα που έχει περισσότερες κακές ημέρες παρά καλές, είναι δύσκολο να βρεις χαρά, σκοπό ή ακόμη και λόγο να βγεις από το σπίτι… Παρ’ όλα αυτά, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Πάντα!».

«Ακόμη και μέχρι την κουζίνα να θέλω να πάω, λαχανιάζω»

Σε επόμενο Insta story, η Μπέλα Χαντίντ δημοσίευσε μια κοντινή φωτογραφία όπου φαίνεται να κλαίει, αποκαλύπτοντας ότι δεν μπορεί να «ξεπεράσει» αυτή την έξαρση της ασθένειάς της. Όπως εξήγησε, κοιμήθηκε 11 ώρες και εξακολουθεί να χρειάζεται κι άλλο ύπνο.



«Ακολούθησα κάθε θεραπευτικό πρωτόκολλο που μου έχει προτείνει οποιοσδήποτε γιατρός έχω επισκεφθεί. Και πάλι, τίποτα δεν βοηθά», έγραψε, προσθέτοντας με δόση αυτοσαρκασμού: «Έχω πλέον διαγνώσει μόνη μου άλλες δώδεκα παθήσεις, οπότε… τουλάχιστον αυτό κάτι είναι».

Αποκάλυψε επίσης ότι ακόμη και μια απλή διαδρομή μέχρι την κουζίνα την κάνει να λαχανιάζει. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένα εγκεφαλικό κύτταρο εκεί μέσα που να λειτουργεί σωστά, και τα δύο τελευταία που έχουν απομείνει φαίνεται να μαλώνουν μεταξύ τους», συνέχισε με χιούμορ. «Παρ’ όλα αυτά, κατάφερα να κάνω ντους χωρίς να λιποθυμήσω… Οπότε, όσοι έχουν περάσει κάτι παρόμοιο, ξέρουν. Για μένα αυτό ήταν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα σήμερα».

iefimerida.gr